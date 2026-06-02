Romeo Santos y Prince Royce en Panamá: estos son los precios oficiales de las entradas

Showpro destacó que los precios fueron diseñados para ofrecer opciones accesibles a distintos públicos. Sin embargo, aclaró que las tarifas publicadas no incluyen el ITBMS del 7% ni los cargos por servicio de boletería, por lo que el costo final de cada entrada será superior al precio base anunciado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los fanáticos de la bachata ya pueden comenzar a hacer cuentas. La productora Showpro dio a conocer los precios oficiales para el esperado concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Panamá, una de las presentaciones más esperadas de 2026.

El espectáculo, que forma parte de la gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, se realizará el próximo 28 de agosto en el Estadio Rommel Fernández, donde dos de las máximas estrellas de la bachata compartirán escenario en una noche que promete estar cargada de éxitos, nostalgia y romance.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, los boletos tendrán precios que van desde B/. 30.00 hasta B/. 200.00, dependiendo de la ubicación seleccionada.

Las tarifas anunciadas son las siguientes:

Lounge: B/. 200.00

B/. 200.00 VIP: B/. 150.00

B/. 150.00 Platinum: B/. 125.00

B/. 125.00 Gold: B/. 100.00

B/. 100.00 Butacas Inferior Este/Oeste: B/. 75.00

B/. 75.00 Butacas Superior Este/Oeste: B/. 55.00

B/. 55.00 Butacas Sur: B/. 30.00

La productora destacó que los precios fueron diseñados para ofrecer opciones accesibles a distintos públicos. Sin embargo, aclaró que las tarifas publicadas no incluyen el ITBMS del 7% ni los cargos por servicio de boletería, por lo que el costo final de cada entrada será superior al precio base anunciado.

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Aunque todavía no se ha revelado la fecha oficial de inicio de ventas, los organizadores adelantaron que en los próximos días anunciarán todos los detalles relacionados con la comercialización de las entradas, por lo que recomendaron a los seguidores mantenerse atentos a las redes sociales oficiales.

La llegada de Romeo Santos y Prince Royce ha generado gran expectativa desde que Showpro confirmó el concierto con el mensaje: "Panamá… lo que tanto esperaban ya es oficial", publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

El tour reúne a dos de los nombres más importantes de la bachata moderna. Romeo Santos, conocido mundialmente como el "Rey de la Bachata", ha construido una carrera llena de éxitos tanto con Aventura como en su etapa de solista, gracias a temas como "Propuesta indecente", "Eres mía", "Hilito" e "Imitadora".

Por su parte, Prince Royce se convirtió en una de las voces más reconocidas del género tras el éxito de "Stand by Me" y canciones como "Corazón sin cara", "Darte un beso" y "La carretera", consolidando un estilo que mezcla la bachata tradicional con sonidos pop y urbanos.

Con ambos artistas compartiendo escenario, el concierto apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en Panamá y en una cita obligada para los amantes de la bachata.