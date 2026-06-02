Mundial 2026: Municipio de Panamá extiende horarios de restaurantes durante torneo ¿Cuánto cuesta el permiso?

El permiso tendrá vigencia del 11 al 19 de junio de 2026 y permitirá que los negocios autorizados extiendan sus operaciones más allá del horario habitual.

Ciudad de panamá/El Consejo Municipal de Panamá aprobó un acuerdo que permitirá a determinados establecimientos comerciales operar hasta las 2:00 de la madrugada durante parte de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida, contenida en el Acuerdo Municipal N.° 144 del 19 de mayo de 2026, crea un permiso temporal especial de extensión de horario para restaurantes autorizados que expendan bebidas alcohólicas como complemento de su servicio de alimentos.

Según el documento, la decisión busca atender el aumento de la actividad económica y la afluencia de personas que se espera durante la transmisión de los encuentros deportivos del torneo mundialista. Las autoridades municipales sostienen que la iniciativa pretende impulsar el turismo, el comercio y las actividades recreativas vinculadas al evento.

El permiso tendrá vigencia del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y permitirá que los negocios autorizados extiendan sus operaciones más allá del horario habitual, siempre que cumplan con una serie de requisitos establecidos por la Alcaldía de Panamá.

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Entre las condiciones exigidas se encuentran la presentación de un formulario de trámite, paz y salvo municipal, una nota dirigida al alcalde comprometiéndose a mitigar el ruido generado por el establecimiento, además de documentación relacionada con la operación legal del negocio.

Los interesados también deberán pagar una tasa municipal de B/.500 para obtener la autorización correspondiente. Una vez aprobado el trámite, la Alcaldía emitirá un permiso con código QR, el cual deberá permanecer visible para facilitar las labores de inspección y fiscalización.

El acuerdo advierte que el beneficio podrá ser revocado en cualquier momento si el establecimiento incumple las normas municipales vigentes o excede el horario autorizado. La supervisión estará a cargo de las dependencias de inspección y cumplimiento de la Alcaldía de Panamá, con apoyo de las autoridades competentes.

La disposición ya fue sancionada y entrará en vigencia conforme a lo establecido en el propio acuerdo municipal.

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