Municipio de Panamá reglamenta uso comercial del Parque Urracá y fija tarifas para concesiones

El Concejo Municipal de Panamá aprobó un acuerdo que reglamenta la ocupación y uso de espacios dentro del Parque Urracá, permitiendo la instalación de restaurantes, cafeterías y otras actividades comerciales y culturales mediante convocatorias públicas y el pago de tasas municipales.

El Concejo Municipal de Panamá aprobó un nuevo reglamento que establece las condiciones para el otorgamiento de permisos de ocupación y uso de espacios dentro del Parque Urracá, uno de los principales parques urbanos de la capital.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial No. 30536-A del 1 de junio de 2026 y busca regular el aprovechamiento de áreas dentro del parque para el desarrollo de actividades gastronómicas, comerciales y culturales, bajo criterios de transparencia y sostenibilidad.

De acuerdo con el acuerdo municipal, podrán operar establecimientos como restaurantes, cafeterías, heladerías, kioscos gastronómicos y otras iniciativas compatibles con la vocación recreativa y ambiental del espacio público.

Los permisos serán otorgados mediante convocatorias públicas abiertas, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades entre los interesados. Para la selección de los ocupantes se evaluarán aspectos como la experiencia de los proponentes, la calidad del concepto presentado, el impacto comunitario, el diseño de las instalaciones y las medidas de sostenibilidad ambiental.

Tarifas establecidas

La normativa crea tres categorías para el cobro por el uso de los espacios.

La Categoría A corresponde a áreas de entre 0 y 15 metros cuadrados. En estos casos, los ocupantes deberán pagar una tasa mínima mensual de B/.500.00 o el equivalente al 10% de los ingresos brutos generados, aplicándose el monto que resulte mayor.

La Categoría B comprende espacios de entre 16 y 50 metros cuadrados y establece una tasa mensual de B/.1,500.00.

Por su parte, la Categoría C aplica a instalaciones temporales, para las cuales se fijó un pago de B/.32.00 por metro cuadrado.

Permisos por tres años

Los permisos tendrán una vigencia inicial de tres años y podrán ser prorrogados siempre que los beneficiarios cumplan con las condiciones establecidas por el Municipio de Panamá.

El acuerdo también contempla la posibilidad de revocar los permisos por razones de interés público o por incumplimiento de las obligaciones adquiridas. En estos casos, la revocatoria no generará derecho a indemnización para el ocupante.

Con esta regulación, las autoridades municipales buscan ordenar el uso de los espacios dentro del Parque Urracá y promover una oferta gastronómica y cultural que complemente las actividades recreativas del parque sin afectar su función como área verde de uso público.