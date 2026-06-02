Unachi: Diputado Bloise pide a rectora dar 'un paso al lado' para no afectar la educación superior del país

Para el diputado, resulta necesario revisar la Ley 52 que establece la acreditación universitaria, el funcionamiento de la Comisión Técnica de Desarrollo que acredita las carreras, y la autonomía tras la que se escudan las universidades para impedir que se investiguen las irregularidades que hoy se ventilan.

El diputado Jorge Bloise hizo un llamado a la sensatez en medio de la crisis que estremece a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), que ha escalado en las últimas semanas con la supuesta presentación de la renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas, quien luego decidió mantenerse en el cargo.

El escándalo que atraviesa hoy la casa de estudios mantiene en vilo a la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes, pues ahora también se revisará el proceso de acreditación realizado en 2022.

Ante este escenario, Bloise señaló que los más afectados son los más de 20 mil estudiantes que han egresado de la universidad y quienes actualmente cursan estudios en ella. Agregó que, si la Procuraduría de la Administración ya estableció que la renuncia es un acto personal y que el Consejo General Universitario no tiene competencia para retenerla, "es momento de separarse del cargo", tanto De Bonagas como quienes la están presionando para permanecer en el puesto.

"A nosotros lo que nos preocupa realmente es el estudiante de la universidad, porque consideramos la educación la única oportunidad de salir adelante", expresó.

Para el diputado, resulta necesario revisar la Ley 52 que establece la acreditación universitaria, el funcionamiento de la Comisión Técnica de Desarrollo que acredita las carreras, y la autonomía tras la que se escudan las universidades para impedir que se investiguen las irregularidades que hoy se ventilan.

Bloise recordó que todo esto ocurrió con el aval de la Asamblea Nacional, que permitió la reelección de la rectora De Bonagas sin cumplir su rol fiscalizador. Señaló además que la Universidad Tecnológica no contempla reelección inmediata, lo que ha favorecido que cada administración se enfoque en lo académico y deje un legado institucional.

El llamado sensato a la rectora y a su equipo cercano a dar un paso al lado, porque no solo estamos afectando a la Unachi, sino a la educación superior de todo el país", aseveró Bloise.

Bloise reiteró que la Comisión de Educación trabaja actualmente en una reforma educativa orientada a la carrera docente por mérito, con ascensos vinculados a evaluación y formación, y que aspira a extender ese modelo a la educación superior una vez concluida la etapa de educación básica general.

"Hago el llamado sensato a la rectora y su equipo de trabajo a dar un paso al lado, porque no solo estamos afectando a la Unachi, sino a la educación superior de todo el país", reiteró el legislador, recordando que más de 22 mil estudiantes chiricanos dependen de esa institución como su principal oportunidad de movilidad social.