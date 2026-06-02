Clima en Panamá: Condiciones nubosas favorecerán aguaceros en varias provincias y comarcas

Respecto a las condiciones marítimas, tanto en el Caribe como en el Pacífico se mantendrán condiciones favorables para las actividades marítimas.

Ciudad de Panamá/Panamá registrará este martes 2 de junio condiciones atmosféricas variables, con predominio de cielos parcialmente nublados durante gran parte de la mañana y el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores del país durante la tarde y la noche, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan cielos parcialmente nublados, sin eventos lluviosos significativos. Sin embargo, para la tarde y la noche se prevén condiciones nubosas con lluvias ligeras aisladas, además de episodios de aguaceros con actividad eléctrica en sectores de Colón, el norte de Veraguas, las comarcas de Guna Yala y Ngäbe-Buglé, así como en Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se mantendrán cielos parcialmente nublados con eventos lluviosos ligeros en sectores de la comarca de Darién, el sur de la península de Azuero y áreas de Veraguas. Para la tarde y la noche se esperan episodios nubosos acompañados de aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, además de Darién, las Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, las cordilleras de Coclé, el sur de Veraguas y de Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 13°C y 25°C, mientras que las máximas estarán entre los 30°C y 36°C.

En cuanto al viento, para la vertiente Caribe se prevén flujos del nor-noreste durante la mañana con velocidades entre 7 y 11 kilómetros por hora, cambiando a dirección oeste-noroeste en la tarde y noche, con velocidades de 9 a 16 kilómetros por hora. En el Pacífico se mantendrán flujos del nor-noroeste durante la mañana con velocidades de 18 a 26 kilómetros por hora, cambiando a dirección oeste durante la tarde y noche, con velocidades entre 5 y 7 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, tanto en el Caribe como en el Pacífico se mantendrán condiciones favorables para las actividades marítimas. En el litoral Caribe se esperan olas de hasta 1.51 metros de altura con periodos que no superarán los 9 segundos, mientras que en el Pacífico se prevén olas de hasta 1.21 metros con periodos de 16 segundos.

El Imhpa también informó que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre altos y muy altos en ambas vertientes del país durante las horas de la mañana y la tarde.

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