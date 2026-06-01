Residentes de Obarrio solicitan nueva consulta ciudadana sobre proyecto de mejoramiento vial

Los vecinos plantearon la necesidad de realizar una nueva consulta pública y establecer una mesa técnica para analizar nuevamente la iniciativa, al considerar que existen dudas sobre su alcance.

Ciudad de Panamá/Residentes de la comunidad de Obarrio participaron en una reunión junto a autoridades locales y diputados del circuito para expresar sus inquietudes sobre un proyecto de mejoramiento de intersecciones que fue aprobado hace un año mediante consulta ciudadana.

Durante el encuentro, los vecinos plantearon la necesidad de realizar una nueva consulta pública y establecer una mesa técnica para analizar nuevamente la iniciativa, al considerar que existen dudas sobre su alcance y que otras necesidades de la comunidad deberían ser priorizadas.

La presidenta de la Junta de Desarrollo Local de Obarrio, Caterina Sáenz, señaló que aún existen interrogantes sobre los permisos y estudios requeridos para la ejecución de la obra.

"El Ministerio de Obras Públicas es el que debe darnos permisos, deben haber estudios por parte del MOP y hasta el día de hoy no tenemos información y el representante no nos ha comunicado que esto haya sido aprobado y se cuente con los permisos", manifestó Sáenz.

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Entre las preocupaciones de los residentes figura el diseño propuesto para las intersecciones y la falta de información sobre los estudios técnicos que respaldan el proyecto.

Por su parte, el representante de Bella Vista, César Kiamko, aseguró que existe una percepción equivocada entre algunos residentes respecto a los cambios que contempla la iniciativa.

"La gente interpreta que el proyecto significa que se están eliminando carriles y que se está impidiendo la circulación de buses, ambulancias, carros de bomberos, pero la realidad es que todo lo que se está haciendo corresponde a información de diseño que permite hacer ese tipo de cosas adecuadamente", explicó Kiamko.

Las autoridades indicaron que las inquietudes planteadas por los residentes serán evaluadas mientras continúa el análisis del proyecto, cuyo objetivo es optimizar la movilidad y la seguridad vial en diversos puntos de Obarrio.

Con información de Meredith Serracín