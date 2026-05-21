Proyecto de reorganización vial genera inquietud entre residentes de Obarrio

Los residentes señalaron que actualmente Obarrio ya enfrenta afectaciones por diversas obras que se ejecutan en el área, situación que ha tenido un impacto negativo para la comunidad.

Ciudad de Panamá/Residentes del sector de Obarrio sostuvieron una reunión con representantes del corregimiento de Bella Vista para conocer detalles sobre un proyecto de ampliación y reorganización vial que se desarrollará en varias calles del área.

La principal preocupación de los moradores radica en que los trabajos podrían reducir el espacio de rodadura para los vehículos en una zona que ya enfrenta altos niveles de congestionamiento vehicular. Además, aseguran que hasta el momento no se les ha explicado con claridad el alcance total del proyecto ni cómo impactará la movilidad en el sector.

Los residentes señalaron que actualmente Obarrio ya enfrenta afectaciones por diversas obras que se ejecutan en el área, situación que, según indican, ha tenido un impacto negativo para la comunidad.

“Estos trabajos van a reducir la rodadura de los autos. Ya Obarrio es una zona sumamente congestionada, muy transitada y no solamente por los vecinos, sino porque es un punto muy importante, ya que las personas circulan de Calle 50 a Vía España y viceversa, y conecta con principales hospitales de la ciudad y también con el Corredor Sur”, manifestó Caterina Sáenz, residente del sector.

De acuerdo con los moradores, en la calle 58 de Obarrio ya se observa señalización amarilla que marcaría cómo quedarían algunos espacios relacionados con estacionamientos y circulación vial.

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Por su parte, el representante de Bella Vista, César Kiamco, explicó que el proyecto contempla trabajos de señalización horizontal y vertical para mejorar el ordenamiento vehicular y peatonal en el área.

“Otras cosas tienen que ver con señalización tanto horizontal, me refiero a los cruces peatonales, como la vertical, la colocación de letreros para indicar en qué lugares se puede y no se puede cruzar. Hay un comentario de que se produce una disminución de los carriles y no se va a producir; se van a ordenar y organizar. Se van a definir claramente las áreas donde se pueden estacionar y las áreas donde no, y se va a organizar el flujo donde se producen cambios de uno a dos carriles”, explicó Kiamco.

Aunque las autoridades indicaron que en su momento se realizó una consulta pública con la Junta de Desarrollo Local, los residentes insistieron en la necesidad de que los ingenieros y encargados del proyecto brinden más información y detalles técnicos para garantizar tranquilidad a la comunidad sobre los alcances reales de la obra.

Con información de Yamy Rivas