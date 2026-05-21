Más adultos mayores, más cuidados: una realidad que crece en Panamá

Especialistas advierten que el reto no solo será vivir más años, sino garantizar una adecuada calidad de vida durante la vejez.

Ciudad de Panamá/El envejecimiento de la población panameña comienza a transformar la dinámica de los hogares, hospitales y el mercado laboral del país. Según estimaciones, para el año 2050 las personas mayores podrían representar cerca del 24% de la población nacional, una realidad que ya se refleja en el aumento de pacientes encamados y adultos mayores que requieren atención permanente.

Especialistas advierten que el reto no solo será vivir más años, sino garantizar una adecuada calidad de vida durante la vejez.

“Por eso cada vez que yo visito a la población, digo que cada vez somos más longevos, pero qué calidad de envejecimiento estoy teniendo”, indicó Ninoska Santamaría, coordinadora de SADI.

El incremento de personas dependientes también ha generado una carga silenciosa dentro de muchos hogares, donde en la mayoría de los casos son mujeres quienes asumen el rol de cuidadoras, dejando de lado su vida personal y profesional para dedicarse al cuidado de familiares.

“No solo el cuidador es mujer, la mayoría de los pacientes que tenemos en cama son mujeres”, señaló Santamaría.

Expertos advierten que el desgaste físico y emocional derivado de estas responsabilidades puede afectar seriamente la salud de los cuidadores cuando no cuentan con apoyo o periodos adecuados de descanso.

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A esto se suma el impacto económico. Contratar servicios de cuidado domiciliario puede representar un gasto significativo para las familias. Según explicó Santamaría, un cuidador que trabaja durante el día sin residir en el hogar puede cobrar desde 400 dólares mensuales, aunque algunos servicios alcanzan hasta los 800 dólares.

Esta realidad también ha impulsado nuevas oportunidades de formación y empleo en el área de cuidados especializados.

Es el caso de Viodelda Batista, quien decidió capacitarse como cuidadora luego de que su esposo fuera diagnosticado con cáncer y quedara en cama.

“Descubrí que tenía ese don y que me encantaba. Justo en ese momento descubrí que el Inadeh estaba dando los técnicos y apliqué. Ahí empecé con mi proceso teórico y luego práctico, donde aprendí mucho”, manifestó.

Especialistas consideran que el envejecimiento poblacional obligará al país a fortalecer los sistemas de atención, capacitación y apoyo tanto para los adultos mayores como para quienes asumen su cuidado diario.

Con información de Meredith Serracín