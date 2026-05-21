Aprehenden a presunto implicado en hurto de cables de la Línea 3 del Metro

El consorcio, las diligencias avanzan tras la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al delito.

El Consorcio HPH Joint Venture informó que continúan las investigaciones relacionadas con el hurto de cables pertenecientes al proyecto Línea 3 del Metro, hecho ocurrido el pasado 16 de mayo de 2026 en el sector de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

De acuerdo con el comunicado emitido por el consorcio, las diligencias avanzan tras la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al delito, mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones correspondientes.

La empresa señaló que mantiene “total colaboración” con las autoridades, así como el suministro oportuno de información, con el objetivo de contribuir al debido proceso y permitir que la justicia actúe conforme a la ley.

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El consorcio también reiteró que cualquier acto delictivo que atente contra los bienes y materiales del proyecto será denunciado y perseguido legalmente.

Además, informó que continuará reforzando las medidas de seguridad, vigilancia y videovigilancia a lo largo del alineamiento de la obra, como parte de su compromiso con la protección de los activos, la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las normas establecidas.

La Línea 3 del Metro de Panamá es uno de los principales proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente en el país y busca mejorar la movilidad entre Panamá Oeste y la capital.