Comisión legislativa inspecciona por segunda vez el progreso de la Línea 3 del Metro, túnel alcanza 73% de avance

Los diputados inspeccionaron parte de los vagones, conocieron detalles sobre la capacidad del sistema y los tiempos estimados entre estaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por segunda ocasión, la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional realizó un recorrido de fiscalización para constatar el progreso de la Línea 3 del Metro de Panamá, considerada una de las obras más ambiciosas en ejecución en el país y clave para mejorar la movilidad en Panamá Oeste.

El presidente de la comisión, el diputado José Pérez Barboni, explicó que la jornada inició en las oficinas centrales en la ciudad de Panamá y continuó hacia Ciudad del Futuro, donde los diputados inspeccionaron parte de los vagones, conocieron detalles sobre la capacidad del sistema y los tiempos estimados entre estaciones.

Según indicó, durante el recorrido se realizaron inspecciones visuales y consultas técnicas para evaluar aspectos como el avance del túnel —que se construye con tuneladora—, el funcionamiento del sistema de monorriel y las especificaciones de seguridad y calidad del proyecto. “El objetivo es verificar que la obra cumpla con lo establecido en los pliegos y con lo que espera el país”, señaló.

Por su parte, el director de Operaciones y Mantenimiento, Luis Carlos Díaz, detalló que el proyecto en el área oeste se desarrolla en dos fases: la primera registra un avance del 85%, mientras que la segunda alcanza el 57%. En cuanto al túnel —que ya superó su paso bajo el Canal de Panamá—, presenta un 73% de avance.

Díaz también adelantó que se mantienen trabajos en el sector de Ciudad del Futuro, incluyendo movimientos de tierra y adecuaciones de seguridad para la futura operación del sistema, cuya apertura está prevista para el año 2028.

Durante la inspección participaron los diputados Yamireliz Chong, Manuel Cheng, Lenin Ulate, Roberto Zúñiga, Luis Duke, Miguel Campos y Margareth Pimentel, quienes coincidieron en el impacto positivo que tendrá la obra en la calidad de vida de los residentes del oeste del país.

Se estima que la Línea 3 permitirá un ahorro de hasta 1.4 meses de tiempo al año en traslados, con un recorrido total de aproximadamente 37 minutos entre Albrook y Ciudad del Futuro. El proyecto contempla 11 estaciones en su primera fase, una capacidad de 30,000 pasajeros por hora por sentido y actualmente genera unos 3,500 empleos directos.

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