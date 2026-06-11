La historia de Abimael comenzó en Santiago de Veraguas, donde se graduó en 2010 del Instituto Urracá. Tras culminar sus estudios, se trasladó a la ciudad de Panamá en busca de nuevas oportunidades.

Desde pequeño, Abimael Lozano soñaba con conquistar los cielos. Años después, ese anhelo se convirtió en una realidad: hoy es piloto de Copa Airlines y fue el encargado de trasladar a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá rumbo al Mundial.