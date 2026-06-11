Nueva sala de hemodiálisis de la CSS atenderá a más de 160 pacientes en la capital

La nueva sala tiene previsto atender aproximadamente a 166 pacientes, quienes serán distribuidos en tres turnos.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que una nueva sala de hemodiálisis ubicada en el Instituto de Salud de los Trabajadores entrará en funcionamiento este mes, con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes que requieren este tratamiento.

El equipo de TVN Noticias realizó un recorrido por las nuevas instalaciones junto a Francisco Vargas, quien explicó que esta sala fue construida y adecuada para brindar respuesta a la creciente demanda de pacientes en la ciudad capital.

“Una de las salas que se han construido y se han adecuado, básicamente para darle respuesta a los pacientes de la capital, es esta del Instituto de los Trabajadores”, indicó Vargas.

El área cuenta con espacios diseñados para la comodidad y seguridad de los pacientes, incluyendo vestidores con lockers donde podrán guardar sus pertenencias durante sus sesiones.

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Además, la sala dispone de una jefatura de enfermería, una estación central de atención y 27 máquinas de hemodiálisis con sus respectivas poltronas distribuidas en un solo espacio.

Vargas explicó que esta nueva instalación permitirá atender parte de la demanda que actualmente se concentra en Metro 3, una sala anexa al Hospital Santo Tomás que recibe pacientes de la CSS.

La nueva sala tiene previsto atender aproximadamente a 166 pacientes, quienes serán distribuidos en tres turnos: diurno, vespertino y nocturno, durante los días martes, jueves y sábados.

“Esta sala debe estar en funcionamiento este mismo mes”, aseguró Vargas.

Con esta apertura, la CSS busca ampliar la capacidad de atención para pacientes con enfermedades renales que requieren tratamientos periódicos de hemodiálisis.

Con información de Jorge Quirós