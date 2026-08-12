MLB resultado| Leonardo Jiménez: panameño aporta su granito de arena en cuatro triunfo seguido de Marlins

Sintoniza el partido entre Yankees y Azulejos el viernes 14 de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Leonardo Jiménez estuvo en el terreno de juego y se desempeñó en dos posiciones del cuadro interior por los Marlins de Miami que enfrentó a los Piratas de Pittsburgh como parte de la cartelera del miércoles 12 de agosto en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

El pelotero panameño inició el partido como custodio de la tercera base y permaneció en esa posición hasta la parte alta del cuarto episodio cuando pasó a la primera almohadilla. En tanto que Javier Sanoja, quien fue bateador emergente en la tercera entrada, se mantuvo en el terreno de juego y ocupó la antesala.

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Una de las intervenciones destacadas que tuvo a la defensa el oriundo de la provincia de Los Santos se dio en la parte alta del noveno episodio cuando pisó la primera base y puso fuera a Esmerlyn Valdez para acabar con el partido.

En cuanto a la ofensiva, Jiménez se fue en blanco en tres turnos y empujó una carrera. Esa anotación fue la décimo cuarta que remolca en la campaña. Su promedio de bateo es ahora de .210.

Los Marlins se llevaron el triunfo sobre los Piratas, por 8 carreras a 2, y amplían su racha de victorias consecutivas a cuatro.

Con ese resultado, el equipo de Miami pone su récord en 62 triunfos y 59 pérdidas que le coloca a un juego y medio de diferencia de los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia en la lucha por el tercer y último comodín de la Liga Nacional.