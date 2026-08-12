MLB resultado | Iván Herrera con otra tarde productiva en el triunfo de los Cardenales sobre Phillies

Panamá/En una tarde marcada por el intenso calor en el Busch Stadium, los Cardinales de San Luis (61-60) consiguieron una victoria contundente de 7-1 sobre los Phillies de Filadelfia (64-58).

El encuentro, disputado este 12 de agosto de 2026, vio cómo la ofensiva local castigó al as de Filadelfia para inclinar la balanza a su favor.

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En este juego el panameño Iván Herrera bateó de 4-1 con dos carreras anotadas y una empujada. Su promedio al bate está en .249 con un total de 51 carreras empujadas, 13 cuadrangulares y 75 carreras anotadas.

Thomas Leahy se impone en el duelo monticular ante Zack Wheeler

El lanzador abridor de los Cardinals, Thomas Leahy, se adjudicó su novena victoria de la temporada (9-4) tras una sólida labor de 5.0 entradas, en las que permitió seis imparables, una sola carrera limpia y recetó 6 ponches.

Por el contrario, el estelar de los Phillies, Zack Wheeler, cargó con el revés (10-4) al permitir cinco carreras (cuatro de ellas limpias) en cinco episodios de labor. A pesar de ponchar a cinco bateadores, Wheeler no pudo contener los ataques oportunos de los "Pájaros Rojos" en las entradas intermedias.

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Ofensiva explosiva: Burleson y Church lideran el ataque

La ofensiva de St. Louis fue liderada por un inspirando Alec Burleson, quien conectó un doblete y terminó la jornada con 3 carreras impulsadas, elevando su total de la temporada a 84. Otros puntos altos en el ataque local incluyeron:

Nathan Church: Remolcó 2 carreras clave con un doblete y un elevado de sacrificio.

Remolcó clave con un doblete y un elevado de sacrificio. Jordan Walker: Aportó con un doblete impulsor y una base por bolas.

Aportó con un doblete impulsor y una base por bolas. Wetherholt y Herrera: Ambos anotaron dos carreras cada uno para mantener el flujo ofensivo.

Por parte de los Phillies, el madero estuvo silenciado durante gran parte del encuentro. La única carrera del equipo visitante llegó cortesía de un doblete remolcador de Luis Arráez en la cuarta entrada, impulsando a Bryce Harper, quien se había embasado previamente con un doble.

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Condiciones del juego y detalles técnicos

El partido se desarrolló bajo un clima sofocante de 94 grados con cielo nublado en St. Louis. Ante una asistencia de 22,565 fanáticos, el bullpen de los Cardinals, integrado por Bruihl, Graceffo y Gastelum, mantuvo el candado puesto al no permitir carreras ni hits en las últimas cuatro entradas del juego.

Resumen estadístico del Phillies vs. Cardinals (12/08/2026):

Resultado Final: Phillies 1 - Cardinals 7.

Phillies 1 - Cardinals 7. Hits: St. Louis 8 - Filadelfia 6.

St. Louis 8 - Filadelfia 6. Pitcher Ganador: Thomas Leahy (9-4).

Thomas Leahy (9-4). Pitcher Perdedor: Zack Wheeler (10-4).

Zack Wheeler (10-4). Jugador destacado: Alec Burleson (2B, 3 RBI).

Alec Burleson (2B, 3 RBI). Duración del encuentro: 2 horas y 30 minutos.

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