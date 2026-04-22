Hospital Santo Tomás asegura continuidad del servicio de hemodiálisis

Sobre las condiciones de infraestructura, la Dirección Médica señaló que ya se han ordenado medidas correctivas y que próximamente se ejecutarán trabajos en las instalaciones.

El Hospital Santo Tomás aseguró que el servicio de hemodiálisis se mantiene operando con normalidad y sin interrupciones.

A través de un comunicado oficial, la Dirección Médica General del hospital informó que, tras evaluaciones realizadas por el Servicio de Nefrología y áreas técnicas, no se han identificado situaciones que comprometan la continuidad ni la calidad de la atención a los pacientes.

El centro hospitalario destacó que el programa atiende a más de 500 pacientes, quienes reciben tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana, y reiteró que el servicio se desarrolla de forma continua y eficiente.

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En relación con versiones sobre equipos médicos, las autoridades aclararon que el tomógrafo estuvo en mantenimiento, pero actualmente se encuentra funcionando con normalidad, sin afectar la prestación del servicio.

Asimismo, el hospital indicó que no existe desabastecimiento de insumos ni medicamentos, por lo que los procedimientos se realizan sin contratiempos.

Sobre las condiciones de infraestructura, la Dirección Médica señaló que ya se han ordenado medidas correctivas y que próximamente se ejecutarán trabajos en las instalaciones.

El hospital reafirmó su compromiso de garantizar la atención y el bienestar de los pacientes, en medio de la preocupación generada por informaciones recientes.