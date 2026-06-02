La Unachi publicó la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas a través de las redes sociales institucionales; la renuncia se hará efectiva el 8 de junio de 2026. Rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas, presentó su renuncia ante el Consejo General Universitario

Chiriquí/ La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, presentó su renuncia al cargo este martes 2 de junio, según consta en documento oficial divulgado a través de las redes sociales de la Unachi. La decisión se hará efectiva a partir del próximo lunes 8 de junio.

La renuncia surge tras una intensa crisis institucional en la Unachi marcada por denuncias relacionadas con irregularidades en planillas, enriquecimiento injustificado y diversas faltas administrativas.

En la carta de renuncia dirigida al Consejo General Universitario de la Unachi, la rectora Etelvina de Bonagas explica que "los acontecimientos de las últimas semanas han generado preocupación e incertidumbre dentro y fuera de la comunidad universitaria".

Ante este escenario, Medianero de Bonagas considera necesario, según su carta de renuncia, "anteponer el bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria, así como la continuidad de la gestión institucional".

El documento fue publicado en las plataformas digitales oficiales de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Durante su gestión, la rectora aseguró haber trabajado "con dedicación, respeto y profundo compromiso con la educación superior pública panameña".

La semana pasada, el Ministerio de Educación aseguró que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas presentó formalmente su renuncia el 11 de mayo de 2026 y que esa carta fue posteriormente remitida al Consejo General Universitario mediante una nota oficial.

No obstante, la Unachi emitió comunicados públicos afirmando que la rectora no había presentado su renuncia y calificó como “infundada” cualquier información que indicara lo contrario. Los abogados de la rectora también desacreditaron la supuesta renuncia de Medianero de Bonagas. El Consejo General Universitario en reunión también le solicitó a la rectora que se mantuviera en el cargo.

Meduca remitió la carta de renuncia ante la Procuraduría de la Administración, a cargo de Grettel Villalaz, que concluyó que el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no tiene facultad legal ni reglamentaria para rechazar la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

También, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció de manera tajante que no destinará recursos económicos adicionales a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego de confirmarse que Etelvina de Bonagas se mantendrá en el cargo como rectora de la institución.

El Ministerio Público mantiene una serie de investigaciones sobre la administración de la rectora Etelvina de Bonagas, además de sus bienes. Recientemente, el Meduca también presentó una denuncia penal contra la rectora.

En los últimos días, diversas facultades de la Unachi, personal docente y administrativo alzaron su voz para pedir la salida de Etelvina de Bonagas.