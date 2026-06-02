Unachi: Salarios, sobresueldos y polémica, así se paga la planilla en esa casa de estudios superiores

Mientras continúan los cuestionamientos a la administración universitaria, datos oficiales exponen los salarios y sobresueldos de la alta dirección de la Unachi.

Panamá/La estructura salarial de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) vuelve a generar debate público en medio de los cuestionamientos e investigaciones que mantienen bajo escrutinio a la administración universitaria encabezada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien ocupa el cargo desde 2013.

Datos contenidos en planillas divulgadas a través de mecanismos de transparencia muestran que varias autoridades académicas y administrativas perciben salarios base de 7,296.68 dólares mensuales, a los que se suman sobresueldos de 2,726.74 dólares. Esto eleva sus ingresos a aproximadamente 10,023.42 dólares al mes.

Entre los funcionarios que aparecen con estas remuneraciones hay quienes ocupan cargos como decanos, directores de centros regionales o profesores titulares con responsabilidades administrativas.

La rectora Etelvina Medianero de Bonagas percibe 14,729 dólares mensuales entre salario y gastos de representación, una cifra equivalente a la que recibe el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro. La información cobra relevancia al compararse con el tamaño de la institución. La Unachi atiende a cerca de 22,000 estudiantes y cuenta con aproximadamente 2,000 funcionarios entre docentes y administrativos. En contraste, la Universidad de Panamá, que es la casa de estudio central del país, alberga alrededor de 100,000 estudiantes y mantiene una planilla superior a los 9,300 colaboradores.

El tema de las remuneraciones ha sido objeto de observaciones por parte del Gobierno. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado públicamente que la Universidad Autónoma de Chiriquí registra los salarios más altos dentro del sistema universitario estatal panameño y del sector público.

Las planillas también muestran diferencias significativas entre categorías. Entre el personal administrativo destacan secretarios de despacho con salarios que superan los 3,000 dólares mensuales. Algunos de estos cargos incluyen sobresueldos adicionales de 161 dólares mensuales. Los asistentes administrativos mejor remunerados también registran ingresos superiores a los 2,000 dólares. Estas cifras distan a las que se pagan en el sector público y en otras universidades del país por el mismo puesto.

La planilla incluye además un cargo de capellán. Según los registros, este percibe un salario mensual de 1,279.39 dólares.

Los datos reflejan una estructura salarial que ha crecido por encima de los estándares observados en gran parte del sector público, según han advertido distintos sectores durante los últimos años.

Mientras continúan las investigaciones y el debate sobre la gestión universitaria, las remuneraciones y sobresueldos dentro de la Unachi siguen siendo uno de los principales puntos de atención en la discusión pública sobre el uso de los recursos estatales destinados a la educación superior.

Planilla de la Unachi actualizada hasta el 15 de mayo

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