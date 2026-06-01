Crisis Unachi: Procuradores reaccionan a nueva denuncia tras declaraciones de ministra Lucy Molinar

La procuradora de la Administración, Grettel del Carmen Villalaz, confirmó que el Ministerio de Educación presentó una consulta formal relacionada con la actuación del Consejo General Universitario de la Unachi.

Las declaraciones de la ministra de Educación, Lucy Molinar, sobre la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y la permanencia de su rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, generaron reacciones tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría de la Administración.

La ministra cuestionó la decisión del Consejo General Universitario de solicitar a la rectora que permaneciera en el cargo, pese a los señalamientos que pesan sobre su administración universitaria.

Molinar indicó que sostuvo conversaciones con la rectora sobre la necesidad de convocar nuevas elecciones y corregir situaciones que, a su juicio, afectan el funcionamiento de la casa de estudios superiores.

Ante la posición asumida por la rectora y el Consejo General Universitario, la ministra anunció la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Tras estas declaraciones, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, explicó que el Ministerio Público mantiene una investigación en curso relacionada con denuncias previas sobre la Unachi.

El jefe del Ministerio Público recordó que la Fiscalía realizó una inspección ocular en el Registro Público como parte de las diligencias investigativas, mediante las cuales se recabó información vinculada a patrimonios asociados tanto a personas naturales como jurídicas.

Según detalló, actualmente la investigación contempla a 12 personas naturales y 13 personas jurídicas, mientras las autoridades continúan desarrollando análisis sobre la trazabilidad financiera relacionada con el caso.

Gómez Rudy también aclaró que las actuaciones iniciadas originalmente por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tuvieron un carácter preliminar.

Explicó que la entidad declinó posteriormente su competencia al considerar que no tenía facultades para realizar una investigación jurídico-penal, por lo que las diligencias pasaron a ser desarrolladas por el Ministerio Público a partir de una denuncia anónima presentada inicialmente ante esa institución.

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Respecto al anuncio realizado por la ministra Molinar, el procurador indicó que corresponderá evaluar el contenido de la denuncia una vez sea presentada formalmente.

De acuerdo con Gómez Rudy, si los hechos que plantee la ministra guardan relación con la investigación que ya se encuentra abierta, la información podría incorporarse a la carpeta existente. En caso contrario, se tendría que iniciar una nueva investigación con base en los elementos que sean aportados.

Por su parte, la procuradora de la Administración, Grettel del Carmen Villalaz, confirmó que el Ministerio de Educación presentó una consulta formal relacionada con la actuación del Consejo General Universitario de la Unachi.

La funcionaria explicó que la Procuraduría de la Administración deberá emitir una respuesta durante este lunes y que la consulta se centra en la interpretación de los estatutos y normas universitarias aplicadas en la decisión adoptada la semana pasada.

Según Villalaz, el aspecto principal que se analiza es si el Consejo General Universitario contaba con las facultades legales para emitir las resoluciones mediante las cuales solicitó a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas mantenerse al frente de la institución.

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"Son varias preguntas, pero lo medular es que la Procuraduría señale si dentro de las competencias que tiene el Consejo General Universitario se pueden expedir las resoluciones que se dieron la semana pasada", explicó la procuradora al ser consultada sobre la pregunta específica que realizó el Ministerio de Educación.

La controversia surge luego de varios días de incertidumbre sobre la continuidad de la rectora al frente de la Unachi. Aunque inicialmente trascendió la posibilidad de una renuncia, posteriormente se informó que permanecería en el cargo tras la solicitud realizada por el Consejo General Universitario, ente criticado por diversos sectores de la sociedad, comunidad estudiantil y administrativa de la Unachi.

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