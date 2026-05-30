Docentes y estudiantes de la UNACHI piden excluir a la actual administración del diálogo con el MEF

Diferentes sectores de la universidad solicitan que las negociaciones de reestructuración sean lideradas por un equipo rectoral nuevo, mientras aguardan el desarrollo de medidas legales tras el reciente Consejo General Universitario.

Provincia de Chiriquí./Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) se mantienen a la expectativa ante la posible instalación de una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, diversos sectores de la comunidad universitaria han establecido una condición clara: el acercamiento debe realizarse exclusivamente con un equipo de autoridades de transición.

La exigencia principal radica en que el proceso de reestructuración de la institución sea liderado por un nuevo equipo, conformado por un rector y vicerrectores transitorios. Quienes impulsan esta medida sostienen que es inviable instalar una mesa de diálogo con la administración actual, a la cual señalan de estar involucrada en "vicios" y situaciones que han perjudicado la imagen de la universidad.

Te puede interesar: Asesinan a comerciante durante asalto armado a un bar en Barú; hay dos heridos

Paralelamente a la solicitud ante el MEF, la UNACHI atraviesa un periodo de tensión institucional. La comunidad académica sigue atenta a la evolución de las acciones de carácter legal que se anunciaron recientemente, las cuales podrían aplicarse a las resoluciones emitidas en el último Consejo General Universitario (CGU).

A nivel administrativo, las autoridades se mantienen a la espera de actualizaciones sobre el estado de salud de la actual rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, quien el pasado 28 de mayo, tuvo que ser trasladada de forma urgente hacia una clínica privada, tras sufrir un repentino desvanecimiento mientras se encontraba ejerciendo sus funciones cotidianas en el despacho de la rectoría.

Dependiendo de su evolución y de las presiones internas, se prevé que el Consejo General Universitario pueda ser convocado a una nueva sesión en los próximos días para determinar las medidas a adoptar frente a la crisis que enfrenta la casa de estudios superiores.

Con información de Demetrio Ábrego.