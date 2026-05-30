La jornada marcó el comienzo del ciclo de celebraciones que anteceden al Corpus Christi y que cada año congregan a residentes y visitantes atraídos por las danzas tradicionales, el folclore y las manifestaciones de fe que caracterizan esta festividad.

La Villa, Los Santos/Con la tradicional salida del "Diablo Encuetado", La Villa de Los Santos dio inicio este fin de semana a las actividades del Corpus Christi 2026, una de las expresiones culturales y religiosas más representativas del país.