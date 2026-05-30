El 'Diablo Encuetado' marca el inicio de las festividades del Corpus Christi en La Villa de Los Santos
La jornada marcó el comienzo del ciclo de celebraciones que anteceden al Corpus Christi y que cada año congregan a residentes y visitantes atraídos por las danzas tradicionales, el folclore y las manifestaciones de fe que caracterizan esta festividad.
La Villa, Los Santos/Con la tradicional salida del "Diablo Encuetado", La Villa de Los Santos dio inicio este fin de semana a las actividades del Corpus Christi 2026, una de las expresiones culturales y religiosas más representativas del país.