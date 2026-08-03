Chelsea refuerza su medio campo con el mundialista Jordan Henderson

El fichaje de Henderson se da después de que el Brentford rescindiera su contrato.

Reino Unido/El Chelsea anunció este lunes el fichaje del veterano centrocampista inglés Jordan Henderson, procedente de su rival de la Premier League, el Brentford.

El antiguo capitán del Liverpool, que formó parte de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, firmó por dos años con el club londinense entrenado por Xabi Alonso.

"Dado el tamaño del club, el entrenador, por el que profeso una gran admiración, y la calidad de los jugadores, esta era una gran oportunidad que no podía dejar pasar", declaró Henderson, de 36 años.

La semana pasada se confirmó que a Henderson se le rescindió el contrato con el Brentford después de que se supiera que el Chelsea, el rival del club en el oeste de Londres, estaba interesado en sus servicios.

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El mediocampista ganó la Premier League y la Liga de Campeones con el Liverpool. Dejó Anfield para fichar por el club saudí Al-Ettifaq en 2023 y seis meses después se marchó al Ajax.

El año pasado regresó a la Premier League con el Brentford, firmando un contrato por dos años.

Henderson, que ha disputado 91 partidos internacionales, formó parte de la plantilla de Inglaterra en el Mundial de 2026, pero solo jugó unos pocos minutos y durante el torneo se fracturó un brazo.

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Se une al plantel de Xabi Alonso apenas dos días después de que el Chelsea fichara al también veterano atacante Danny Welbeck procedente del Brighton.

Los Blues gastaron un récord británico de 117 millones de libras (157 millones de dólares) el mes pasado para incorporar a Morgan Rogers desde el Aston Villa y también han asegurado el fichaje del defensa francés Maxence Lacroix y del zaguero del Atalanta Marco Palestra.

El Chelsea terminó décimo en la Premier League la temporada pasada, a un punto y un puesto por detrás del Brentford, y no logró clasificarse para competiciones europeas.

El equipo de Alonso se enfrentará al Fulham en Craven Cottage en su estreno de la Premier League el 24 de agosto.

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