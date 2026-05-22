Pep Guardiola deja el Manchester City, lo que marca el final de una era en el club inglés

El entrenador español se mantuvo al frente del banquillo de los Citizens durante 10 años.

Reino Unido/El Manchester City confirmó este viernes la marcha, al final de la temporada, de su emblemático entrenador Pep Guardiola, vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Liga de Campeones y seis Premier Leagues.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banquillo del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de "embajador" del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado.

En su etapa de 10 años al frente del Manchester City, Guardiola no solo transformó a un equipo segundón en el mejor de Inglaterra, sino que también cambió el fútbol inglés por su manera de jugar.

"¡Vaya época que hemos vivido juntos!", dijo Guardiola en un comunicado del club.

"No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento", añadió en el comunicado.

"Diez años es mucho tiempo y creo que el club necesita a un nuevo entrenador, una nueva energía, con estos jugadores increíbles que tenemos ahora mismo, y empezar a escribir un nuevo capítulo", explicó posteriormente en conferencia de prensa.

"Me voy con una increíble sensación de paz interior, sabiendo que lo he dado todo por este club, que lo dejo en una mejor situación y que la gente ha apreciado lo que hemos hecho durante estos diez años", añadió Guardiola, quien definió su estancia en Mánchester como "la experiencia de mi vida".

La noticia de la inminente salida de Guardiola se filtró por primera vez el pasado lunes.

El exentrenador del Barcelona y el Bayern se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal 24 horas después, insistiendo, como en los últimos meses, que le quedaba un año de contrato.

- Títulos y récords -

Guardiola convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí.

La vitrina de trofeos del City se ha llenado con veinte títulos en los diez años de Guardiola en el banquillo, seis de ellos en el campeonato más exigente del mundo, sin olvidar la Liga de Campeones de 2023, la primera en la historia del club del noroeste de Inglaterra.

En la Premier League, ha escrito la historia con varios récords, como los 100 puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.

También protagonizó una batalla magnífica con el Liverpool de Jürgen Klopp, al que superó por un solo punto en 2019 y de nuevo en 2022, gracias a una remontada frente al Aston Villa (3-2) en la última jornada.

Pero más allá de los títulos, está la huella futbolística que el técnico de 55 años ha dejado en el fútbol inglés y europeo.

La impronta guardiolista es un juego pulido, sembrado de técnica y audacia, de pases cortos y rápidos, en especial para sacar el balón jugado desde atrás, incluso bajo presión.

También ha redefinido ciertos puestos o transformado a determinados jugadores, como John Stones, que el jueves también anunció su marcha, y su papel híbrido entre la defensa y el centro del campo.

Criado con el ADN Barça de su admirado Johan Cruyff, Pep tiene convicciones firmes, pero también se reinventa constantemente, con un cerebro privilegiado que nunca se detiene.

"Ha cambiado mi forma de ver el fútbol", dijo su actual capitán, Bernardo Silva, otro de los que abandonará el club al término de la temporada, tras ganar la FA Cup el pasado domingo.

El portugués quedará para siempre asociado a los años de Guardiola en Mánchester, como antes lo estuvieron Sergio Agüero, Fernandinho, David Silva, Kevin De Bruyne, Rodri o Ilkay Gündogan, el capitán del triplete histórico de 2023.

- Fuente de inspiración -

Ese año, los Citizens lograron un "Treble" (Premier League, FA Cup y Liga de Campeones) que solo el Manchester United de Alex Ferguson había sido capaz de conseguir, en 1999.

El español se inscribe en la estela del escocés en el palmarés y en el imaginario colectivo, aunque su predecesor permaneció mucho más tiempo (27 años) en el banquillo de los Red Devils, el vecino y rival.

Más allá de sus éxitos, Guardiola ha inspirado a toda una generación de entrenadores, algunos de los cuales aprendieron directamente de él: Vincent Kompany, su antiguo capitán y actual entrenador del Bayern de Múnich, o sus ex asistentes Mikel Arteta (campeón de la Premier con el Arsenal) y Enzo Maresca.

Precisamente, Maresca, ex técnico del Chelsea que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, ha sido señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

Sobre su futuro, Guardiola aseguró que lo primero que quiere hacer es "descansar".

"Quiero tomar distancia y no entrenar durante un tiempo", declaró.

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