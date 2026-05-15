Premier League resultado| Aston Villa doblega al Liverpool y se mete en la Champions League

Reino Unido/El Aston Villa aseguró por todo lo alto su plaza en la próxima Liga de Campeones al derrotar por 4-2 al Liverpool, un rival directo en apuros, este viernes en Birmingham en la penúltima fecha de la Premier League.

Los Villanos (4º, 62 puntos) tienen garantizado terminar en el Top 5 que da acceso a la máxima competición europea, a diferencia de su rival de la noche (5º, 59 pts), que sigue amenazado por el Bournemouth (55 puntos).

Los Reds confiarán en un tropiezo del actual sexto clasificado, el martes contra el Manchester City, para validar su boleto antes del último partido de la temporada, que disputarán en casa contra el Brentford.

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El Aston Villa puede ahora afrontar sus últimos compromisos con la mente tranquila, tanto la final de la Europa League contra el Friburgo como la última cita doméstica en el campo del Manchester City, ahora ya sin nada en juego.

"La Liga de Campeones es algo increíble", dijo Emery. "Competir en ambas competiciones y mantener la regularidad no es fácil. Tuvimos una temporada fantástica en la Premier League y estoy muy orgulloso".

El equipo de Unai Emery resistió al dominio de sus visitantes en la primera parte, especialmente a las aceleraciones del joven Rio Ngumoha (17 años) por la banda izquierda.

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Morgan Rogers (41'), Ollie Watkins (56', 72'), John McGinn (88') marcaron los goles locales, y el central internacional neerlandés Virgil van Dijk firmó un doblete para el equipo de Arne Slot (51', 90+1').

"Nuestro enfoque está en el partido contra el Brentford y en asegurarnos de ganarnos el apoyo de los aficionados empezando el partido de forma agresiva y adecuada", declaró Slot. "La combinación del apoyo de la afición y una buena actuación nos llevará a lo que queremos lograr, que es clasificarnos para la Liga de Campeones", agregó el DT neerlandés.

Fue la duodécima derrota esta temporada en liga para el Liverpool, que el año pasado conquistó el campeonato con sólo cuatro derrotas.

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