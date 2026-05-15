Béisbol U12 2026| Definida la serie final del campeonato nacional

El duelo por el título del torneo quedó establecido tras una jornada emocionante en las semifinales.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol U12 2026 está en sus instancias decisivas. Este viernes se llevaron a cabo los juegos de semifinales donde los conjuntos de Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Panamá Metro fueron los protagonistas.

Partidos reñidos

En el Complejo MVP Sport City estaban habilitados los campos MVP 1 y MVP 2 para la disputa simultánea de los dos encuentros de semifinales.

Leonel Cano anotó la carrera que le dio a Los Santos la victoria sobre Chiriquí, por 1 a 0, y su pase a la final del torneo.

Cano cruzó el 'home plate' en la parte alta del primer episodio mediante un imparable de Eynar De León.

El desempeño del pitcheo fue determinante para el equipo santeño. Cristian Cedeño fue el lanzador ganador al permitir tres inatrapables, propinar cinco ponches y otorgar cuatro bases por bolas en cinco episodios y un tercio.

La ofensiva santeña tuvo entre sus peloteros destacados a Leonel Cano quien conectó un hit en dos turnos y anotó una carrera. Eynar De León de 2-1 con una empujada, José Cohen y Bayron Ávila de 3-1 cada uno.

Por su parte, Viktor Pittí cargó con la derrota luego de que lanzó dos entradas y un tercio en las que toleró tres inatrapables y una anotación.

Kendrick Salinas, Thiago De Gracia e Ianne Salcedo pegaron los tres imparables de Chiriquí en ese juego.

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A la par de ese encuentro, se llevaba a cabo el partido semifinal entre Panamá Metro y Panamá Oeste.

Transcurría la parte baja del segundo episodio cuando Yamir Minto y Axel Domínguez pegaron los hits productores de las dos carreras que le dieron la victoria al conjunto del 'West' sobre los metropolitanos, por 2 a 0.

Alams Rodríguez dio ocho ponches y una base por bola y recibió dos inatrapables en cinco episodios para ser el lanzador ganador.

Lucas Gutiérrez bateó de 2-2 y anotó una carrera por Panamá Oeste. Axel Domínguez de 2-1 con una anotada y Félix García de 4-2.

El descalabro se lo apuntó Axel Valdés quien permitió dos anotaciones y cinco incogibles en cuatro entradas y un tercio.

Carlos Pérez, Gabriel Ledezma y Francisco López pegaron los tres incogibles de los metropolitanos en ese cotejo.

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Se baja el telón

El sábado 16 de mayo será el último día de actividad en el Campeonato Nacional de Béisbol U12.

Panamá Oeste y Los Santos jugarán el partido por el título de campeón del certamen en el MVP 1. Mientras que Panamá Metro y Chiriquí llevarán a cabo el encuentro por el tercer puesto en el MVP 2.

Los dos juegos iniciarán a las 9:00 a.m.