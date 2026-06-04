Brasil impactada por dos ataques de tiburón en menos de una semana

El país sigue conmocionado tras una serie de incidentes ocurridos en el litoral del estado de Pernambuco, donde dos personas resultaron gravemente heridas.

El caso más reciente involucra a Marcela Vitoria de Lima Santos, una joven de 19 años que fue atacada mientras se encontraba en el mar en la playa de Boa Viagem, una de las zonas costeras más conocidas de la región de Recife.

El episodio generó una fuerte repercusión nacional después de que comenzaran a circular imágenes del momento posterior al ataque. En los videos se observa la rápida reacción de familiares, bañistas y personal de emergencia para auxiliar a la joven y trasladarla hasta un lugar seguro mientras recibía atención médica de urgencia.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, el primero en asistirla fue su primo, Jonas Andre de Lima, quien ingresó al agua para ayudarla a regresar a la orilla. Posteriormente, un médico que se encontraba en la playa como turista prestó los primeros auxilios mientras llegaban los equipos especializados de rescate.

Al recordar lo sucedido, el familiar explicó: “Me metí al agua porque vi que se estaba alejando, la agarré del brazo y la traje de vuelta, tirando de ella, nadando hacia la orilla. Estaba gravemente herida y ya había perdido la pierna”.

Tras la llegada de los bomberos y del Servicio Móvil de Emergencias, la joven fue trasladada de inmediato al Hospital da Restauração, en Recife. Allí fue sometida a una cirugía de emergencia y permanece bajo vigilancia médica en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde continúa recibiendo tratamiento especializado.

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El caso ha generado una amplia preocupación porque ocurrió apenas un día después de otro ataque registrado en la misma región costera. El 31 de mayo, el niño João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 años, sufrió heridas graves mientras nadaba en la playa de Piedade, ubicada a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió el incidente más reciente.

Según el relato de los familiares, el menor compartía una jornada en el mar junto a su tío y otros niños cuando ocurrió el ataque. La rápida intervención de los adultos permitió que fuera rescatado y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica urgente.

Su tío, Aldemir José, describió aquellos momentos con las siguientes palabras: “Estábamos todos en el mar antes del ataque, yo acababa de salir del agua y los niños estaban jugando; entonces oí un ruido extraño y cuando me di la vuelta lo único que vi fue sangre. No lo pensé dos veces y me lancé al agua para sacar a mi sobrino. Estaba consciente y no dejaba de suplicarme que no lo dejara morir”.

El menor también permanece hospitalizado en el Hospital da Restauração. Aunque su condición se encuentra estabilizada, los médicos han señalado que continúa bajo estricta observación debido a la complejidad de las lesiones sufridas durante el incidente.

El cirujano Petrus de Andrade Lima se refirió a la gravedad del cuadro clínico al afirmar: “Perdió toda la sangre de su cuerpo”, una declaración que reflejó la magnitud de la emergencia enfrentada por el equipo médico.

Más allá de estos dos casos, las autoridades recuerdan que la costa de Pernambuco mantiene un historial de incidentes similares desde hace más de tres décadas. En varios sectores existen señales de advertencia instaladas periódicamente para alertar a residentes y turistas sobre los riesgos presentes en determinadas áreas del mar.

Mientras ambas víctimas continúan luchando por su recuperación, los recientes ataques han reabierto el debate sobre las medidas de prevención, la seguridad en las playas y la importancia de respetar las recomendaciones establecidas en una de las zonas costeras más vigiladas de Brasil.