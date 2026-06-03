Kendall Jenner y Jacob Elordi consolidan su romance con una nueva aparición en Japón

La relación entre ambos continúa ganando atención internacional luego de que la pareja fuera vista durante una reciente escapada a Tokio.

Las imágenes compartidas por un reconocido restaurante de la capital japonesa se convirtieron rápidamente en tema de conversación entre seguidores y medios de entretenimiento, reforzando las versiones que apuntan a que el vínculo entre ambos atraviesa un momento cada vez más sólido.

La modelo estadounidense Kendall Jenner y el actor australiano jacob Elordi fueron fotografiados durante una cena en el popular restaurante Udon Shin, uno de los establecimientos más reconocidos de la ciudad. La propia cuenta oficial del local publicó una imagen en la que aparecen junto a varios miembros del equipo del restaurante. Junto a la fotografía, el establecimiento escribió: “Muchas gracias por visitar nuestra tienda”.

En la imagen, Kendall Jenner aparece vistiendo una camiseta negra, mientras que Elordi luce una prenda similar acompañada de una gorra azul. Ambos sonríen a la cámara y muestran una actitud relajada que no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales. La publicación generó una oleada de comentarios de admiración por parte de los seguidores de la pareja. Entre ellos destacaron mensajes como “Hasta posan igual” y “Se complementan muy bien”.

La visita a Japón ocurrió apenas unas semanas después de que ambos fueran captados disfrutando de unos días de descanso en Hawái. Las fotografías tomadas durante aquella escapada mostraron a la pareja compartiendo tiempo en una playa privada, alimentando las especulaciones sobre la evolución de su relación sentimental.

De acuerdo con información revelada por una fuente cercana y difundida por medios estadounidenses, ese viaje habría representado un punto de inflexión para la modelo. Según el informante, “Kendall realmente no esperaba estar tan interesada en él tan rápido, pero Hawái cambió todo”. La misma persona añadió: “Se acercaron mucho en ese viaje y definitivamente fortaleció su conexión. Se está poniendo mucho más serio de lo que ella esperaba”.

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Las señales de que el romance avanza también habrían sido percibidas por el círculo más cercano de la empresaria. Sobre ese aspecto, la fuente aseguró: “Sus amigos y su familia pueden ver cuánto le gusta”, reflejando que la relación ya cuenta con el respaldo de personas importantes dentro de su entorno.

Aunque las primeras apariciones públicas de la pareja se remontan a abril, cuando fueron vistos juntos en una celebración organizada por Justin Bieber tras el festival Coachella, reportes posteriores indicaron que el acercamiento habría comenzado meses antes. Diversas versiones señalan que la hermana menor de Kendall, Kylie Jenner, desempeñó un papel clave en el inicio de la relación.

Una fuente citada por medios británicos afirmó: “A Kylie le cayó bien y pensó que sería bueno para Kenny, así que le dijo: ‘Chica, ya dale. Sal con este tipo’”. Desde entonces, ambos habrían compartido encuentros frecuentes y fortalecido gradualmente su vínculo.

Otra persona cercana explicó que existía una amistad previa entre ellos, lo que inicialmente habría hecho que Kendall fuera cautelosa antes de involucrarse sentimentalmente. Según esa versión, “Se conocen desde siempre y se mueven en los mismos círculos”, aunque también señaló que la dinámica entre ambos “definitivamente cambió recientemente”.

Mientras tanto, nuevas fuentes sostienen que la relación continúa evolucionando sin presiones externas. Una de ellas aseguró: “Esto viene desde enero, pero está progresando”. Además, añadió: “Se han visto de manera constante cuando pueden y se han vuelto mucho más cómodos en los círculos del otro”.

La buena integración de Jacob Elordi en el entorno de Kendall Jenner parece ser uno de los factores que más peso tiene en esta etapa de la relación. Sobre ello, una fuente afirmó: “Uno de los aspectos más importantes para Kendall cuando sale con alguien es cómo encaja con las personas más cercanas a ella”. También destacó: “A todos genuinamente les cae bien” y agregó que el actor “Es muy tranquilo y con los pies en la tierra, fluye con todo y prácticamente se lleva bien con todos, así que nunca se ha sentido forzado ni incómodo”.

Hasta ahora, ni Kendall Jenner ni Jacob Elordi han realizado declaraciones públicas sobre el romance, aunque sus recientes apariciones continúan alimentando el interés de sus seguidores alrededor del mundo.