Colombiano detenido por ICE logró llegar a su graduación tras dos meses bajo custodia

A pesar de las dificultades, Ricardo nunca perdió de vista su objetivo de graduarse. En declaraciones concedidas a Univisión, expresó la importancia que tenía para él alcanzar esa meta académica.

La historia de Ricardo Hernández Navarrete se convirtió en un símbolo de perseverancia para la comunidad migrante en Estados Unidos.

El joven colombiano, de 18 años, consiguió recibir su diploma de secundaria en Chicago apenas dos días después de recuperar la libertad, luego de permanecer más de dos meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un complejo proceso migratorio que mantiene en vilo a su familia.

La ceremonia de graduación, celebrada el 28 de mayo de 2026 en la escuela secundaria Mather de Chicago, estuvo cerca de convertirse en un evento imposible para el estudiante. Hasta el 26 de mayo, Hernández Navarrete permanecía retenido en un centro de detención ubicado en Kentucky, sin certeza alguna sobre su futuro inmediato ni sobre la posibilidad de culminar una de las etapas más importantes de su formación académica.

El caso comenzó el 16 de marzo, cuando Ricardo y su madre acudieron a una cita programada con las autoridades migratorias como parte del proceso de asilo que adelantan en Estados Unidos. Durante ese encuentro ambos fueron detenidos, iniciando un periodo marcado por la separación familiar, la incertidumbre jurídica y constantes traslados entre distintos estados del país.

Tras cumplir la mayoría de edad, el joven fue separado de su madre y enviado a diversos centros de detención en Indiana, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Kentucky. La experiencia dejó una profunda huella en su vida, especialmente porque coincidió con los meses finales de su último año escolar.

A pesar de las dificultades, Ricardo nunca perdió de vista su objetivo de graduarse. En declaraciones concedidas a Univisión, expresó la importancia que tenía para él alcanzar esa meta académica. “Significa mucho, pues es una etapa que solo se vive una vez. Estoy agradecido de vivirla”, afirmó tras recibir su diploma.

Te puede interesar: Olivia Rodrigo aclara los rumores sobre enfrentamiento con Taylor Swift

Te puede interesar: Jennifer Lopez y Marc Anthony: su hija Emme se cambia el nombre

Durante su permanencia en los centros de detención, el estudiante también manifestó la preocupación que sentía por perderse momentos que consideraba irrepetibles, entre ellos la ceremonia de graduación y las actividades de cierre del año escolar. En una entrevista concedida a El Diario de Nueva York, compartió sus sentimientos frente a la incertidumbre que enfrentaba. “Feliz porque sé que tengo mi diploma asegurado, pero triste porque no sé si voy a alcanzar a estar allá”, señaló.

El fútbol, una de sus mayores pasiones, se convirtió en una fuente de motivación durante el tiempo que permaneció detenido. Sin embargo, el confinamiento limitó significativamente su preparación física y deportiva. Aun así, logró mantener vivo su proyecto educativo y deportivo gracias al respaldo de su entorno escolar.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, Hernández Navarrete tuvo acceso a las garantías procesales establecidas para los procedimientos migratorios. No obstante, su situación generó interrogantes después de que un juez negara una solicitud de fianza el mismo día en que se autorizó su liberación, una circunstancia que no ha sido aclarada públicamente.

La familia Hernández Navarrete llegó a Estados Unidos en 2022 y solicitó asilo tras ingresar al país. Aunque Ricardo y su madre recuperaron la libertad, el proceso legal continúa abierto y el riesgo de deportación sigue presente mientras las autoridades judiciales analizan el caso.

La liberación fue posible gracias a la movilización de miembros de la comunidad, organizaciones de apoyo y el trabajo de su equipo jurídico. Sin embargo, la familia debe cumplir estrictas condiciones de supervisión, entre ellas presentarse periódicamente ante ICE, utilizar dispositivos de monitoreo y reportar información personal de manera constante.

El impacto del caso trascendió el ámbito migratorio y alcanzó a la comunidad educativa. Enrique Cervantes, entrenador de la institución donde estudió Ricardo, cuestionó la pertinencia de su detención al asegurar: “Claramente no es uno de los criminales peligrosos que la administración Trump cita habitualmente para justificar su agresiva campaña de deportaciones”.

El entrenador también destacó las cualidades del joven y su compromiso con el estudio y el deporte, describiéndolo como “alguien que va a la escuela, trabaja, intenta superarse y busca un futuro a nivel universitario”. Gracias a ese desempeño, Hernández Navarrete obtuvo una beca deportiva para continuar su formación en Truman College, mientras espera la resolución definitiva de su proceso migratorio.