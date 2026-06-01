Olivia Rodrigo aclara los rumores sobre enfrentamiento con Taylor Swift

La conversación sobre una supuesta rivalidad entre las artistas ha vuelto a cobrar fuerza en redes sociales, pero la joven estrella del pop decidió pronunciarse directamente sobre el tema y dejar clara su postura frente a las especulaciones que han circulado durante años.

En una reciente entrevista, la cantante Olivia Rodrigo aseguró que ha aprendido a mantener distancia de las teorías que se generan en internet y que evita involucrarse en debates que, según explicó, podrían afectar su bienestar emocional.

La intérprete de 23 años habló sobre el impacto que tienen las redes sociales en la vida de los artistas y reconoció que la constante atención pública puede resultar abrumadora. Durante su participación en el programa Popcast de The New York Times, fue consultada acerca de los comentarios y análisis que suelen surgir cada vez que ella y Taylor Swift coinciden en eventos o son mencionadas en una misma conversación dentro de la industria musical.

Frente a esas especulaciones, Rodrigo respondió con franqueza y explicó que decidió no invertir tiempo en seguir cada teoría publicada por usuarios de internet. En ese contexto afirmó: “No profundizo demasiado en eso. Creo que viene con el territorio y es parte del juego. Si me sumergiera en cada detective de internet que acertó o erró sobre mi vida o cualquiera de mis relaciones, creo que me volvería loca. Simplemente no hay suficientes horas en el día”.

La artista también reflexionó sobre cómo aprendió a tomar distancia de la narrativa que se construye alrededor de su vida personal y profesional. Según explicó, esa actitud comenzó a desarrollarse desde los primeros momentos de fama global que experimentó tras el lanzamiento de su exitoso sencillo “Driver’s License”, una canción que la convirtió en una de las voces más influyentes de su generación.

Al recordar aquella etapa, Rodrigo reconoció que la enorme atención mediática la llevó a adoptar una postura más reservada frente a los comentarios externos. Sobre ese proceso aseguró: “Me hizo sentir desapegada de todo eso. Tuve que sentirme desapegada para poder estar bien. Es una experiencia muy extraña”.

La relación entre ambas artistas comenzó bajo un ambiente de admiración mutua. Cuando “Driver’s License” alcanzó los primeros lugares de las listas musicales en 2021, Taylor Swift compartió públicamente su entusiasmo por el éxito de la entonces joven promesa del pop. En aquella ocasión escribió: “Digo que es mi chica y estoy muy orgullosa”, un gesto que fue interpretado como una muestra de apoyo hacia la nueva estrella de la música.

Por su parte, Olivia Rodrigo nunca ocultó la influencia que Swift ejerció sobre su desarrollo artístico. Durante una entrevista concedida ese mismo año, expresó su admiración por la cantante y destacó la importancia que tuvo su respaldo en una etapa crucial de su carrera. En sus palabras: “Me siento muy afortunada de haber nacido en el momento justo para poder admirar a alguien como ella. Creo que es increíble y todo su apoyo, su genuina compasión y entusiasmo por mí han sido tan, tan surrealistas”.

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Sin embargo, meses después comenzaron las especulaciones sobre un posible distanciamiento. Parte de los rumores surgieron a raíz de los créditos de autoría otorgados de manera retroactiva a Taylor Swift, Jack Antonoff y St. Vincent en la canción “Deja Vu”, incluida en el álbum debut de Rodrigo. La propia cantante había reconocido la inspiración que encontró en una de las composiciones más populares de Swift al crear parte de la estructura musical del tema.

En ese momento explicó: “Quería que el puente fuera de mucha energía y amo ‘Cruel Summer’, es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Amo los gritos armónicos que ella hace. Siento que son súper eléctricos y conmovedores, así que quería hacer algo así”.

Las especulaciones reaparecieron con el lanzamiento de Guts, cuando algunos seguidores sugirieron que determinadas canciones podrían contener referencias a Swift. Rodrigo negó esas interpretaciones y sostuvo: “Me sorprendió mucho que la gente pensara eso. Nunca quiero decir sobre quién son mis canciones. Nunca lo he hecho en mi carrera y probablemente no lo haré. Creo que es mejor no encasillar una canción como si fuera sobre una sola cosa”.

Además, descartó cualquier conflicto personal al afirmar: “No tengo problemas con nadie. Soy muy tranquila. Me mantengo para mí misma. Tengo mis cuatro amigas y mi mamá, y esas son las únicas personas con las que hablo, siempre. No hay nada que decir”.

Mientras continúa preparando el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, previsto para junio de 2026, Olivia Rodrigo busca mantener el foco en su música y alejarse de las controversias que durante años han alimentado rumores sobre su relación con Taylor Swift.