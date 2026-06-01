Jennifer Lopez y Marc Anthony: su hija Emme se cambia el nombre

La joven se prepara para iniciar una nueva experiencia académica en Nueva York, donde desarrollará estudios artísticos y dará los primeros pasos hacia una nueva etapa de crecimiento personal y profesional.

La reciente graduación de Emme Maribel Muñiz, descendiente de dos de las figuras más reconocidas de la música latina, volvió a captar la atención pública debido a informaciones difundidas por medios de entretenimiento sobre cambios relacionados con su identidad y la forma en que desea ser nombrada en esta nueva etapa de su vida.

El acto académico se llevó a cabo el pasado 28 de mayo en la escuela Windward, ubicada en Los Ángeles, California. La ceremonia reunió a familiares y personas cercanas que acompañaron a la joven de 18 años en uno de los momentos más importantes de su formación educativa antes de iniciar su etapa universitaria.

Entre los asistentes destacaron Jennifer López, su madre; Guadalupe Rodríguez, su abuela materna; su hermano mellizo Maximiliano Muñiz; Samuel Affleck, hijo de Ben Affleck; y Jennifer Garner, madre del joven. Las imágenes compartidas por diversos medios mostraron un ambiente familiar y de celebración en torno al logro académico.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de Marc Anthony durante la ceremonia. El cantante puertorriqueño reside actualmente en la costa este de Estados Unidos junto a su esposa, Nadia Ferreira, con quien atraviesa una nueva etapa familiar mientras esperan la llegada de otro hijo.

Sin embargo, más allá de la graduación, la conversación pública se centró en los reportes publicados por distintos medios especializados sobre el nombre utilizado por Emme durante este proceso académico. Según esas versiones, la joven habría optado por presentarse bajo el nombre de Oskar Jacob Muñiz, una decisión que habría comenzado a reflejarse en espacios vinculados a la comunidad educativa meses antes de la ceremonia.

Las informaciones surgieron después de que una cuenta dedicada a compartir decisiones universitarias de estudiantes de Windward publicara una referencia a “Oskar Muñiz” al anunciar el futuro académico de la graduada. De acuerdo con lo difundido, la publicación también reveló el centro universitario en el que continuará su formación profesional.

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El mensaje señalaba: “¡Oskar con Sarah Lawrence! ¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí!”, en referencia a la incorporación de la estudiante a Sarah Lawrence College, una reconocida institución ubicada en el estado de Nueva York.

Los reportes también indicaron que la futura universitaria cursará estudios relacionados con artes plásticas y teatro, dos áreas que mantienen una estrecha relación con el entorno artístico en el que ha crecido desde su infancia. La elección académica ha despertado interés entre seguidores de la familia, quienes observan con atención los próximos pasos de quien ha estado vinculada al mundo del espectáculo desde muy temprana edad.

Durante la ceremonia de graduación, la joven lució un traje color café claro combinado con una camisa blanca y un collar floral de estilo hawaiano. Por su parte, Jennifer López eligió un conjunto en tonos claros compuesto por pantalón, saco de rayas y camisa blanca, acompañado de gafas de sol y un bolso negro.

Las imágenes del evento reflejaron una jornada marcada por el orgullo familiar y la celebración de una meta académica alcanzada tras años de estudio. Aunque las versiones sobre el nombre utilizado durante la graduación han generado numerosas reacciones en redes sociales y medios de comunicación, hasta el momento no se han conocido declaraciones públicas de Jennifer López ni de Marc Anthony sobre el tema.

La atención mediática alrededor de Emme ha sido constante desde su nacimiento debido a la enorme popularidad internacional de sus padres. No obstante, la graduación representa un momento significativo por sí mismo, ya que marca el cierre de una etapa educativa y el comienzo de un nuevo camino universitario.