Panamá y Grecia estrechan vínculos con acuerdos sobre turismo y consultas políticas

El convenio en materia de turismo contempla el intercambio de información y experiencias sobre promoción turística, inversiones, digitalización, innovación, capacitación profesional y cooperación en organismos internacionales vinculados al sector.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, presidieron este martes la firma de dos memorandos de entendimiento orientados a fortalecer la cooperación bilateral en materia de turismo y diálogo político, durante una reunión celebrada en Atenas.

El encuentro tuvo lugar después de que Mulino sostuviera conversaciones con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y formó parte de la agenda oficial del mandatario panameño en territorio griego.

Durante la reunión bilateral, ambos gobernantes abordaron temas relacionados con el comercio, la situación de los procesos democráticos en América Latina y asuntos vinculados al sector marítimo y la industria naviera, áreas de interés estratégico para ambos países.

Como resultado de las conversaciones, se concretó la firma de un acuerdo de cooperación turística y otro para establecer un mecanismo permanente de consultas políticas entre Panamá y Grecia. Posteriormente, las delegaciones ampliaron el diálogo en una reunión ministerial celebrada en la Mansión Máximos, sede del Gobierno griego.

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El convenio en materia de turismo contempla el intercambio de información y experiencias sobre promoción turística, inversiones, digitalización, innovación, capacitación profesional y cooperación en organismos internacionales vinculados al sector. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de renovación automática.

La firma estuvo a cargo de la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria María de León, y de la ministra griega de Cultura, Olga Kefalogianni.

Por otro lado, el memorando sobre consultas políticas busca institucionalizar el diálogo entre ambos gobiernos mediante reuniones periódicas para revisar el estado de las relaciones bilaterales e intercambiar posiciones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común.

El documento fue suscrito por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis. Según lo acordado, las consultas se realizarán de manera alternada entre Panamá y Atenas, aunque también podrán celebrarse en el marco de encuentros multilaterales y sesiones de organismos internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mulino estuvo acompañado por una delegación integrada por ministros, autoridades del sector turístico y marítimo, así como representantes vinculados al Canal de Panamá y a la promoción de inversiones. Entre ellos figuraron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; y el exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta.

Los acuerdos se producen en un contexto de acercamiento diplomático entre Panamá y Grecia, dos países con una histórica conexión en el ámbito marítimo y naviero, sectores que continúan ocupando un lugar central en la relación bilateral.

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