El papa viajará a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El viaje apostólico comenzará en Uruguay y continuará en Argentina, marcando la primera visita oficial de un pontífice a ambos países sudamericanos en casi 40 años.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, informó este miércoles el Vaticano, en un esperado regreso al continente donde el pontífice pasó décadas como misionero.

"¡Vuelve a casa!", reaccionó el Arzobispado de Lima en Facebook tras conocerse que el jefe de la Iglesia católica visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre, en el primer viaje de un papa al país desde 2018.

El estadounidense Robert Francis Prevost llegó de joven a Perú como misionero y posteriormente fue arzobispo emérito de Chiclayo, ciudad ubicada a unos 750 kilómetros al norte de Lima. Además, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

El viaje apostólico comenzará en Uruguay y continuará en Argentina, marcando la primera visita oficial de un pontífice a ambos países sudamericanos en casi 40 años.

En Uruguay, León XIV visitará del 6 al 8 de noviembre las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Posteriormente, viajará a Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. Su agenda incluye visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján, sede de la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de los argentinos.

"Visita histórica"

"Argentina va a recibir al papa", escribió en mayúsculas el presidente argentino Javier Milei, quien calificó la llegada del pontífice como una "visita histórica".

El predecesor de León XIV, el papa Francisco, nunca regresó a su país natal durante su pontificado, ya que priorizó visitar naciones de la periferia que nunca habían recibido una visita papal.

El último pontífice en recorrer Argentina fue Juan Pablo II en 1987, antes de viajar a Uruguay en 1988.

Desde su elección como papa, en mayo de 2025, León XIV ha realizado viajes a África, Líbano, Turquía, España y Francia, donde ha defendido a los migrantes, una postura que le ha generado una mediática confrontación con el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su visita a España, el pontífice también abordó uno de los temas más sensibles para la Iglesia: los abusos sexuales, a los que calificó como una "llaga todavía abierta".

Desde hace meses se especulaba con una gira del papa por América Latina. El propio pontífice declaró en diciembre que le gustaría "mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa".

"Creo que Perú también me recibiría con agrado", bromeó entonces ante la prensa sobre el país donde pasó más de 20 años como misionero.