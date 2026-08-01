Tragedia en Perú: avioneta se desploma cerca de las Líneas de Nasca y mata 11 turistas extranjeros

Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avióneta dejó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses.

Una avióneta que transportaba turistas extranjeros para observar las milenarias Líneas de Nasca cayó este sábado causando la muerte de sus trece ocupantes, entre ellos siete italianos, dos alemanes y dos españoles, confirmó un vocero del Ministerio de Transporte a la AFP.

El accidente de la aeronave Cessna Caravan C-208 ocurrió pasadas las 13H00 locales (18H00 GMT) tras despegar del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima.

Las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos de Perú, son geoglifos de más de 2.000 años de antigüedad con figuras geométricas y de animales, que sólo pueden ser apreciadas desde altura. "Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", informó el alcalde de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente.

"Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", indicó Andrade. En el lugar del siniestro, donde hay terrenos agrícolas, bomberos y policías trabajaron entre los restos del aparato aún humeante y con focos de fuego en algunas zonas, según imágenes de la AFP.

En horas de la noche, la policía retiró los cuerpos calcinados en bolsas negras. Se observaron también uno de los neumáticos de la avióneta.

"La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación han activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente", informó el ministerio de Transportes en un comunicado.

Un vocero del ministerio de Transportes confirmó después a la AFP que entre los fallecidos se encuentran 11 turistas extranjeros (siete italianos, dos alemanes y dos españoles). Las víctimas tenían entre 24 y 78 años.

El gobierno señaló que "brindará el apoyo necesario a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos". La presidenta peruana, Keiko Fujimori, lamentó el accidente y anunció que se está "evaluando la suspensión temporal" del aeropuerto en Pisco.

Emergencia en vuelo

La municipalidad de Vista Alegre en Nasca, lugar donde cayó la avióneta, confirmó la cifra de víctimas y expresó su más profunda a pesar del accidente de la aeronave de la empresa AeroDiana. "De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, la aeronave sufrió una emergencia durante el vuelo", señaló el municipio en un comunicado.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) inició la recolección de evidencias técnicas en el lugar del desastre. La empresa AeroDiana informó a la AFP que en "las próximas horas" publicarán un comunicado para brindar mayor información.

"Ha explotado la avióneta al caer aquí en Pueblo Viejo", dijo un poblador de la zona.

El Ministerio Público dispuso el traslado de los fallecidos a la morgue de la región Ica (sur). Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de aviones, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.

Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avióneta dejó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses. En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avióneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

AeroDiana ofrece vuelos de entre 30 minutos y una hora sobre las Líneas de Nasca dibujadas en el desierto y conocidas mundialmente.

Situadas en medio del desierto, el real significado de las líneas es un enigma: algunos investigadores las consideran un observatorio astronómico y otros un calendario.