San Miguelito celebró este sábado 1 de agosto el 56 aniversario de su fundación con un vistoso desfile que reunió a cientos de residentes y visitantes a lo largo de la vía principal del distrito. La actividad contó con la participación de más de 40 bandas estudiantiles e independientes, además de delegaciones folclóricas como los tradicionales Diablitos, en una jornada que destacó la identidad y el orgullo de una de las regiones con mayor población del país.