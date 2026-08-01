TVN plus En vivo

San Miguelito celebró sus 56 años de fundación con un vistoso desfile

San Miguelito celebró sus 56 años de fundación con un vistoso desfile

San Miguelito celebró este sábado 1 de agosto el 56 aniversario de su fundación con un vistoso desfile que reunió a cientos de residentes y visitantes a lo largo de la vía principal del distrito. La actividad contó con la participación de más de 40 bandas estudiantiles e independientes, además de delegaciones folclóricas como los tradicionales Diablitos, en una jornada que destacó la identidad y el orgullo de una de las regiones con mayor población del país.

Si te lo perdiste
Lo último
stats