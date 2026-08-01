EN VIVO Honduras 0-3 Panamá| Premundial Sub-20 Concacaf: medio tiempo

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Jugadores de la Selección Sub-20 de Panamá / FPF

Panamá/Llegó el momento de la verdad para Panamá y Honduras que se juegan su futuro en el Premundial Sub-20 de Concacaf con su enfrentamiento particular en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Honduras busca reaccionar

La "H" llega obligada a sumar de a tres después de un torneo irregular. Tras caer en su debut ante Jamaica y rescatar un empate frente a Canadá, el equipo hondureño necesita una victoria para seguir con vida en el campeonato. El técnico ha apostado por un bloque intenso, con presión alta y velocidad por las bandas, aunque deberá mejorar su eficacia ofensiva.

Panamá quiere dar el golpe

Panamá también afronta un duelo de alta presión. Después de un complicado estreno y una recuperación en la segunda jornada, los canaleros llegan conscientes de que dependen de sí mismos para mantenerse en carrera. La fortaleza física, el orden defensivo y la capacidad de transición serán claves para intentar imponerse ante Honduras.

Claves del partido

  • Honduras necesita mejorar la definición tras generar ocasiones en sus dos primeros compromisos.
  • Panamá buscará aprovechar los espacios al contragolpe y mantener el orden defensivo.
  • La intensidad en el mediocampo podría marcar el desarrollo de un partido de eliminación anticipada.
  • El resultado tendrá un impacto directo en la clasificación del Grupo C hacia los cuartos de final.

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