EN VIVO Honduras 0-3 Panamá| Premundial Sub-20 Concacaf: medio tiempo

Panamá/Llegó el momento de la verdad para Panamá y Honduras que se juegan su futuro en el Premundial Sub-20 de Concacaf con su enfrentamiento particular en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.

Honduras busca reaccionar

La "H" llega obligada a sumar de a tres después de un torneo irregular. Tras caer en su debut ante Jamaica y rescatar un empate frente a Canadá, el equipo hondureño necesita una victoria para seguir con vida en el campeonato. El técnico ha apostado por un bloque intenso, con presión alta y velocidad por las bandas, aunque deberá mejorar su eficacia ofensiva.

Panamá quiere dar el golpe

Panamá también afronta un duelo de alta presión. Después de un complicado estreno y una recuperación en la segunda jornada, los canaleros llegan conscientes de que dependen de sí mismos para mantenerse en carrera. La fortaleza física, el orden defensivo y la capacidad de transición serán claves para intentar imponerse ante Honduras.

Claves del partido