Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá Sub-21 se levanta ante Costa Rica

Después de perder en su debut ante Colombia, por 1 a 0, el equipo panameño trataba de reivindicarse en la cita centroamericana y caribeña qie se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.

Panamá/La selección Sub-21 de Panamá firmó una actuación contundente al imponerse 3-0 a su similar de Costa Rica en la acción de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con una exhibición de efectividad y control en el terreno de juego, el conjunto panameño firmó una victoria categórica en el clásico regional.

Los goles del triunfo canalero llevaron la firma de Ángel Díaz, Carlos Sinisterra y Rubén Collymore, quienes plasmaron en el marcador la superioridad que el equipo mostró durante los 90 minutos.

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Efectividad y dominio canalero

Más allá de la contundencia en las redes, las estadísticas reflejan la efectividad del ataque panameño. La Rojita tuvo la iniciativa con un 52% de posesión del balón frente al 48% del cuadro tico.

La diferencia clave estuvo en el área rival: Panamá registró 16 disparos totales, con un 50% de precisión a puerta (8 tiros a la diana), mientras que Costa Rica generó 11 intentos pero solo logró un 27% de efectividad hacia el marco (3 disparos a puerta).

En el aspecto defensivo y de juego aéreo, el elenco panameño también sacó ventaja al cobrar 4 tiros de esquina por solo 2 del rival, además de sumar 3 disparos bloqueados en zona de peligro. Fue un choque intenso pero limpio en la disciplina: ambos planteles igualaron con 2 tarjetas amarillas por bando, sin registrarse expulsiones ni tarjetas rojas directas.

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Panorama en la fase de grupos

Con este resultado, Panamá suma sus primeros tres puntos en el torneo con una diferencia de goles favorable de +2.

El cuadro nacional no tiene margen para el festejo prolongado, ya que este lunes 3 de agosto volverá al terreno de juego para cerrar la fase de grupos ante la selección de Cuba, en un duelo crucial para sellar su boleto a las instancias finales.