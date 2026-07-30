Juegos Centroamericanos y del Caribe | Selección de Panamá Sub21 perdió con Colombia

Con gol de Kener González, los cafeteros se llevaron los tres puntos en el Grupo B; los canaleros ahora enfrentan a Costa Rica en busca de la reacción.

Panamá/La Selección de Panamá Sub-21 sufrió una derrota 0-1 ante Colombia este jueves en el Estadio Moca 85, de la ciudad de Moca, en el partido inaugural del Grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El único gol del compromiso fue obra de Kener González, quien definió para el conjunto cafetero.

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El duelo, dirigido por el estratega panameño César Aguilar, dejó números que reflejan el desequilibrio entre el volumen ofensivo y la efectividad: Panamá manejó el 43% de posesión frente al 57% de Colombia, además de generar apenas dos disparos al arco de 12 intentos (17%), contra los seis de 13 (46%) que logró su rival. Los canaleros también fueron sancionados con una tarjeta amarilla, mientras que Colombia terminó el partido con hombre de menos tras acumular tres amonestaciones, una expulsión por doble amarilla y una roja directa.

Panamá, ubicado en el Grupo B junto a Colombia, Costa Rica y Cuba, tendrá ahora otra dura prueba este sábado 1 de agosto, cuando enfrente a Costa Rica desde las 3:00 p.m. hora de Panamá, en el Estadio Cibao. El tercer y último compromiso de la fase de grupos será el lunes 3 de agosto ante Cuba, en Moca 85 Stadium, de Santo Domingo.

Con la derrota ante los cafeteros, los dirigidos por Aguilar quedan obligados a sumar de a tres en sus próximos dos compromisos para asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo masculino de fútbol de los JCC 2026.

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