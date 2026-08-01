Honduras vs Panamá previa| Lo que debes saber sobre este partido del Premundial Sub-20 de Concacaf

Panamá/La fase de grupos del Premundial Sub-20 de Concacaf llega a un momento decisivo con el enfrentamiento entre Honduras y Panamá, un partido en el que ambos equipos se juegan gran parte de sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final y mantenerse en la lucha por un boleto al Mundial Sub-20 de 2027.

El encuentro se disputará este sábado 1 de agosto en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México. Dependiendo de otros resultados del grupo, el ganador tendrá opciones de clasificar a la siguiente ronda, mientras que un empate podría dejar a ambos con un panorama muy complicado.

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Honduras busca reaccionar

La "H" llega obligada a sumar de a tres después de un torneo irregular. Tras caer en su debut ante Jamaica y rescatar un empate frente a Canadá, el equipo hondureño necesita una victoria para seguir con vida en el campeonato. El técnico ha apostado por un bloque intenso, con presión alta y velocidad por las bandas, aunque deberá mejorar su eficacia ofensiva.

Panamá quiere dar el golpe

Panamá también afronta un duelo de alta presión. Después de un complicado estreno y una recuperación en la segunda jornada, los canaleros llegan conscientes de que dependen de sí mismos para mantenerse en carrera. La fortaleza física, el orden defensivo y la capacidad de transición serán claves para intentar imponerse ante Honduras.

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Claves del partido