Clima en Panamá: Aguaceros aislados con posibles tormentas y vientos variables en el país

Se esperan incursiones nubosas en el Caribe y aguaceros en el Pacífico, mientras los índices de radiación UV alcanzarán niveles moderados a muy altos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que aguaceros aislados con posibles tormentas eléctricas se registrarán durante la tarde en varias regiones del país, con incursiones nubosas hacia costas y tierra firme durante la mañana. En el Caribe, las condiciones marítimas presentarán oleaje significativo, por lo que se recomienda precaución a las embarcaciones.

Durante el transcurso de la madrugada y la mañana, se prevén incursiones nubosas hacia las costas y tierra firme del Caribe, acompañadas de lluvias ocasionales. En la vertiente del Pacífico, se registrarán aguaceros aislados hacia el Golfo de Panamá, así como lluvias ocasionales en las zonas montañosas de Panamá Oeste.

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En horas de la tarde, se prevén episodios de aguaceros aislados con posibles tormentas hacia las provincias de Occidente, las provincias Centrales y Oriente. En el resto del país, se esperan aguaceros ocasionales, aunque puntualmente fuertes.

Para la noche, se prevén algunas lluvias esporádicas en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país no se esperan eventos lluviosos significativos.

En el litoral del Caribe, el oleaje alcanzará entre 1.60 y 2.20 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos. Se recomienda extremar las medidas de seguridad a las embarcaciones pequeñas y a quienes realizan actividades en el mar.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 21 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 23 °C y 26 °C. Las temperaturas máximas variarán entre 29 °C y 35 °C en el Pacífico, entre 29 °C y 32 °C en el Caribe, y entre 20 °C y 24 °C en la Cordillera Central.

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Durante el día, los vientos serán variables con componente Noreste y Noroeste en el Caribe; en el Pacífico predominarán del Suroeste y Noroeste, con velocidades sostenidas de 5 a 15 km/h.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones marítimas serán moderadas, con olas de entre 0.60 y 1.20 metros y periodos de 11 a 15 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos de 7 a 10, ubicándose en las categorías de moderados a muy altos en todo el país.

Se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.