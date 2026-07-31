Siniestralidad en seguros de autos alcanza el 70% durante el primer semestre; no se descartan aumentos en pólizas

En el segmento de vehículos, la industria reportó primas suscritas por $183.7 millones y pagos por siniestros que alcanzaron los $128.5 millones, lo que representa una siniestralidad del 70%.

Ciudad de Panamá/La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) presentó las cifras correspondientes al cierre del primer semestre del año, periodo en el que se registró un incremento en la siniestralidad de las pólizas de automóviles y salud.

En el segmento de vehículos, la industria reportó primas suscritas por $183.7 millones y pagos por siniestros que alcanzaron los $128.5 millones, lo que representa una siniestralidad del 70%.

Esilda González, directora ejecutiva de Apadea, explicó que una parte importante de las primas cobradas por las aseguradoras es utilizada para cubrir las reclamaciones de los clientes.

“De la gran masa de primas que cobra la industria, se paga prácticamente $0.70 en reclamaciones al público. ¿Por qué aumenta el seguro de autos? Precisamente por eso, porque en la medida en que hay más uso de los seguros, el resultado se va desmejorando. En automóviles y salud estamos en rojo”, indicó González.

🔗Te puede interesar: Alcaldía de Panamá adjudica el alumbrado navideño 2026 a única empresa que participó en la licitación

De acuerdo con el gremio, los siniestros relacionados con automóviles aumentaron 14.6% entre enero y junio, situación que ejerce presión sobre los costos de las pólizas y los resultados financieros de las aseguradoras.

En el ramo de salud, las primas suscritas sumaron $295.8 millones, mientras que los siniestros alcanzaron los $192.6 millones, equivalente a una siniestralidad de 65.1%.

Iván Van Hoorde, presidente de Apadea, explicó que los posibles ajustes en las pólizas dependerán del tipo de cobertura contratada, debido a que existen productos con beneficios internacionales, deducibles, copagos y diferentes niveles de frecuencia de uso.

“Hay aseguradoras que desarrollan productos con cobertura internacional, productos que tienen deducibles y baja frecuencia, y otros que tienen copago y mayor frecuencia. Entonces, el ajuste no depende solamente de la aseguradora, sino del producto específico”, señaló.

Apadea destacó que, pese al aumento de la siniestralidad, los seguros privados mantienen un papel fundamental en la protección de las personas y sus bienes frente a accidentes, enfermedades y otras situaciones inesperadas.

Con información de Elizabeth González