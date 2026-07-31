En el segmento de vehículos, la industria reportó primas suscritas por $183.7 millones y pagos por siniestros que alcanzaron los $128.5 millones, lo que representa una siniestralidad del 70%.

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) presentó las cifras correspondientes al cierre del primer semestre del año, periodo en el que se registró un incremento en la siniestralidad de las pólizas de automóviles y salud.