Ciberataques impulsados por inteligencia artificial ponen en alerta a Panamá

Los expertos advierten que el centro bancario internacional convierte a Panamá en un objetivo atractivo para este tipo de amenazas.

Ciudad de Panamá/El uso de la inteligencia artificial está transformando la forma en que operan las empresas y agilizando procesos en distintos sectores. Sin embargo, la misma tecnología también está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para incrementar la cantidad y sofisticación de los ataques informáticos, una tendencia que especialistas califican como de crecimiento exponencial.

Rüdiger Foghelbach, gerente de Ingeniería, explicó que el número de intentos de ciberataques continúa aumentando de forma acelerada y que la inteligencia artificial facilita tanto la creación de campañas de phishing como el desarrollo de códigos maliciosos.

“Lo que del año anterior a este año es que se está duplicando, pero esto puede ser exponencial, puede triplicarse. Las herramientas de inteligencia artificial se utilizan de muchas formas, desde generar un ataque tipo phishing hasta desarrollar códigos más rápidos. Esto lo utilizan tanto las empresas como los ciberdelincuentes”, indicó.

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Los expertos advierten que el centro bancario internacional convierte a Panamá en un objetivo atractivo para este tipo de amenazas. De acuerdo con cifras compartidas por Fortinet, durante 2025 se registraron cerca de 45 billones de intentos de ciberataques, mientras que en el primer semestre de 2026 el país ya acumula 1.9 billones de intentos.

“En el año 2025 aproximadamente hubo intentos de ciberataque de 45 billones y lo que llevamos ahorita mismo en el primer semestre del año es que en Panamá han tenido 1.9 billones de ciberataques”, señaló Carolina Velasco, country manager de Fortinet Panamá.

Los especialistas enfatizan que la amenaza no solo alcanza a grandes empresas, sino también a cualquier ciudadano que utilice internet. Por ello, recomiendan adoptar prácticas de ciberhigiene, como utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma y reforzar las medidas de seguridad digital.

“La ciberhigiene a nivel personal es imprescindible. No podemos utilizar un mismo password para todas nuestras aplicaciones porque conocemos los riesgos que tenemos”, agregó Velasco.

Aunque la mayoría de estos intentos no logra concretarse, los expertos consideran necesario fortalecer la inversión en ciberseguridad tanto en el sector público como en el privado para hacer frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Con información de Jorge Quirós