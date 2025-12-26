Panamá podría tener un Centro de Operaciones de Ciberseguridad en 2026

La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) anunció que para 2026 se pondrá en marcha un centro estatal de ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a ataques y amenazas digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/En una era en la que gran parte de la vida profesional, educativa y social gira en torno a internet, especialistas advierten que invertir en ciberseguridad ya no es opcional, sino una necesidad para proteger tanto a las instituciones como a la ciudadanía.

Ante este escenario, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) anunció que para 2026 se pondrá en marcha un centro estatal de ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a ataques y amenazas digitales. Adolfo Fábrega, director de la entidad, explicó que el proyecto contempla la creación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, así como el fortalecimiento del equipo nacional de respuesta a incidentes, apoyado en la infraestructura tecnológica implementada durante 2025.

Agregó que estas acciones permitirán una reacción más rápida y efectiva ante incidentes informáticos. Especialistas en la materia coinciden en que el reforzamiento de la seguridad digital es clave para contener riesgos que ya se manifiestan en el entorno virtual, pero también subrayan la importancia de avanzar en marcos regulatorios que prioricen la prevención.

Agustín Valdés, experto en ciberseguridad en el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (Ipandetec), entre las amenazas más frecuentes que enfrenta el país se encuentra el phishing, un método de fraude que busca engañar a los usuarios para obtener información confidencial. Indicó que, a nivel de organizaciones, uno de los ataques más peligrosos es el ransomware, que encripta la información de clientes y entidades, comprometiendo la integridad y disponibilidad de los datos.

El nuevo centro de ciberseguridad formará parte del proyecto "Panamá Digital", financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión inicial de 2.5 millones de dólares. Además, se prevé que en 2026 se destine un 15 % adicional del presupuesto específicamente al fortalecimiento de la ciberseguridad.

Autoridades de la AIG consideran que, sumado al equipo técnico ya existente, este esfuerzo permitirá un avance exponencial en la protección digital del país durante el próximo año. No obstante, los especialistas coinciden en que el desafío no se limita a la infraestructura tecnológica. La capacitación de la ciudadanía en el uso responsable de internet es fundamental, y debe iniciarse desde edades tempranas, incluso desde la educación primaria, para reducir riesgos y fortalecer una cultura de seguridad digital.

Con información de Luis De Jesús Mendoza