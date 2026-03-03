Lindsay Lohan rompe el silencio tras ataques en Dubái y envía mensaje

La tensión en Medio Oriente escaló con fuerza en los últimos días y tuvo un impacto directo en Dubái, uno de los principales centros financieros y turísticos del mundo.

En medio de los ataques iraníes lanzados como represalia por la muerte del líder supremo Ali Khamenei, varias celebridades internacionales que residen o se encontraban de visita en Emiratos Árabes Unidos compartieron su experiencia. Entre ellas, Lindsay Lohan confirmó que está a salvo junto a su familia y pidió calma ante la crisis.

Radicada desde hace más de una década en la ciudad emiratí, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje cargado de esperanza en medio del conflicto. “Rezo por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga”, escribió, reflejando la preocupación que atraviesa a residentes y expatriados.

Lohan vive en Dubái con su esposo, el empresario Bader Shammas, y su hijo Luai. Según informó TMZ, la familia se encuentra en buen estado y ha optado por mantener un perfil bajo mientras continúa la incertidumbre en la región.

En una entrevista reciente con Vogue Arabia, la actriz había destacado la estabilidad que encontró en Emiratos Árabes Unidos. “estamos muy bien juntos porque él (Bader Shammas) es muy tranquilo y yo soy como un petardo. Estar en Dubai me da mucha estabilidad”, expresó. Además, subrayó que la ciudad le permite “pasar tiempo con mi familia” y le brinda “la sensación de estar con lo más importante”.

Sus palabras cobran ahora un nuevo significado frente a la escalada de violencia que alteró la rutina cotidiana en la ciudad.

La crisis no solo afectó a residentes permanentes. Figuras británicas que se encontraban en Dubái también narraron momentos de tensión. Kate Ferdinand, esposa del exfutbolista Rio Ferdinand, contó que su familia pasó la noche en el sótano de su vivienda como medida preventiva.

“Gracias por sus mensajes y perdón por no haber respondido antes; no quería preocuparlos, simplemente no encontraba las palabras. Estamos a salvo”, escribió en redes sociales. Ferdinand calificó la experiencia como “muy aterradora”, aunque señaló que sus hijos lo vivieron como “una pijamada en el sótano”. También agregó: “Esta experiencia abre los ojos. Rezo por todos los afectados”.

La exconcursante de The Apprentice, Luisa Zissman, relató que dos explosiones “sacudieron la casa”, lo que la llevó a refugiarse con sus hijos bajo tierra mientras intentaba mantenerlos entretenidos.

Te puede interesar: Jim Carrey reaparece y desata debate global por su transformación física

Te puede interesar: Kelly Osbourne rompe el silencio sobre su aspecto físico en medio del duelo por su padre

Por su parte, la personalidad televisiva Vicky Pattison quedó varada en la ciudad junto a su esposo tras la cancelación de su vuelo a Sídney. Aunque aseguró que las autoridades les indicaron que era seguro permanecer allí, reconoció que “la situación es aterradora”.

Otros visitantes, como Sammy Root, manifestaron su intención de abandonar el país tras vivir su “primer día en la ciudad en medio de ataques”. En la misma línea, Kady McDermott describió el contexto como “tiempos aterradores” y destacó la labor gubernamental para “mantener a todos a salvo interceptando los misiles”.

Los ataques dejaron al menos un muerto y varios heridos tras el impacto de misiles en el aeropuerto internacional y en un hotel de lujo en Palm Jumeirah. Como consecuencia inmediata, las principales bolsas del país, la Abu Dhabi Securities Exchange y la Dubai Financial Market, suspendieron operaciones al inicio de la semana. El índice bursátil saudí también registró una caída del 2,2 %.

En el plano político, el funcionario iraní Ali Larijani declaró en la red X que “no negociaremos con Estados Unidos”, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump insinuó la posibilidad de abrir un canal de diálogo con el nuevo liderazgo iraní.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional y refuerza el debate sobre la estabilidad geopolítica en Medio Oriente. Para quienes viven en Dubái, el desafío inmediato es recuperar la normalidad sin dejar de lado las medidas de precaución.

En medio de este panorama incierto, el mensaje de Lohan resume el sentimiento compartido por muchos residentes: la esperanza de que la violencia cese pronto y prevalezca la paz.