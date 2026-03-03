Rotura de tubería de 12 pulgadas provoca desperdicio de agua y afectaciones en La Chorrera

Las comunidades más afectadas por la interrupción del suministro son El Coco y Guadalupe .

La Chorrera, Panamá Oeste/Cientos de litros de agua potable se desperdiciaron la madrugada de este martes tras la rotura de una tubería de 12 pulgadas en calle El Tambo, en Barrio Colón, distrito de La Chorrera. Videos difundidos en redes sociales mostraban la fuerte corriente que corría por la vía como si se tratara de un río.

Residentes del área señalaron que desde la 1:00 a.m. escucharon el estruendo del agua. “Todo esto parecía un río, parecía el chorro, La Chorrera”, relató una vecina, quien indicó que incluso el agua llegó hasta los patios de viviendas cercanas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que desde las 4:00 a.m. iniciaron los trabajos para ubicar el punto exacto del daño. Según explicó el director regional, Neftalí Bonilla, se realiza la excavación con una retroexcavadora liviana para reemplazar aproximadamente seis metros —unos 20 pies— de tubería de PVC de 12 pulgadas.

“Se está reemplazando la tubería completa de 12 pulgadas tipo PVC, así que estamos avanzando en ese trabajo”, detalló el funcionario.

Las comunidades más afectadas por la interrupción del suministro son El Coco y Guadalupe. Las autoridades estiman que los trabajos culminen alrededor de las 2:00 p.m., y que el servicio de agua potable se restablezca de manera progresiva en un periodo aproximado de cuatro horas adicionales.

El Idaan también indicó que atenderá los daños ocasionados por la fuerte corriente tras la rotura de la tubería, que impactó a residentes de calles aledañas.

Con información de Yiniva Caballero