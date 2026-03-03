Incendio consume local comercial en Paso Canoas

Se contó con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que apoyó con un tanquero y un vehículo de extinción, debido a los problemas de abastecimiento de agua en la zona.

Un incendio registrado ayer en horas de la tarde consumió casi en su totalidad un local comercial ubicado en el sector fronterizo de Paso Canoas, provocando pérdida total, según confirmaron los propietarios del establecimiento afectado.

Tras el siniestro, agentes del Cuerpo de Bomberos de Bugaba y Puerto Armuelles se mantuvieron realizando inspecciones en el área afectada, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del fuego, que también impactó a otros locales contiguos.

Una de las principales preocupaciones manifestadas tanto por los residentes como por los bomberos es la escasez de hidrantes en la mayoría de las comunidades de este sector fronterizo, lo que dificultó las labores de extinción.

De acuerdo con el informe de los bomberos, se ejecutó una operación ofensiva para minimizar la propagación del incendio. Para reforzar la atención de la emergencia, se despacharon bomberos desde las estaciones de Bugaba y Puerto Armuelles.

Asimismo, se contó con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que apoyó con un tanquero y un vehículo de extinción, debido a los problemas de abastecimiento de agua en la zona.

Martín González, uno de los bomberos que atendió la emergencia, explicó que la estructura afectada tenía aproximadamente 370 metros cuadrados y almacenaba material altamente inflamable, lo que complicó el control del incendio. Además, existía el riesgo de que el fuego se extendiera a dos viviendas colindantes, exposición que logró ser contenida gracias al trabajo conjunto entre ambos cuerpos de bomberos.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para esclarecer las causas del incendio ocurrido en esta área fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Información de Demetrio Ábrego

