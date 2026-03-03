Panamá comparte su modelo en primer encuentro internacional de bancos de alimentos

La directora destacó que durante el año 2025 el Banco de Alimentos de Panamá logró recuperar más de 2 millones de kilos de alimentos , los cuales fueron redistribuidos a comunidades vulnerables.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este día se desarrolla en Panamá el primer encuentro de representantes de bancos de alimentos, con la participación de delegaciones de Perú, Honduras, Paraguay y Bolivia, con el objetivo de intercambiar experiencias, buenas prácticas y estrategias para fortalecer la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Durante el encuentro, ejecutivos comparten las experiencias obtenidas en el proceso de estabilización y expansión del Banco de Alimentos de Panamá, modelo que ha despertado el interés de los países participantes.

Cabe recordar que desde el año pasado el Banco de Alimentos de Panamá inauguró una nueva sede en el área de Divisa, desde donde se coordinan las operaciones de distribución de alimentos hacia las provincias centrales y áreas comarcales del país, fortaleciendo así su capacidad logística y de cobertura.

Representantes internacionales destacaron que este espacio les permite llevarse las mejores prácticas desarrolladas en Panamá, con miras a replicarlas en sus respectivos países.

Ana Isabel Méndez, directora general del Banco de Alimentos de Panamá, explicó que este encuentro permite compartir aprendizajes mutuos, como por ejemplo el proceso de expansión, los desafíos, los retos y los logros, para que otros bancos puedan tomar experiencias de Panamá, buenas prácticas e implementarlas en sus países, pero también aprender de los procesos en otros países.

Al referirse al impacto del programa, la directora destacó que durante el año 2025 el Banco de Alimentos logró recuperar más de 2 millones de kilos de alimentos, los cuales fueron redistribuidos a comunidades vulnerables.

Por su parte, Daniela Ozores, representante del Banco de Alimentos de Perú, resaltó el modelo panameño como una referencia regional.

“La capacidad que tiene Panamá hoy en día para entregar alimentos y los diferentes programas que han desarrollado es una inspiración gigante para Perú, donde más de la mitad de la población se encuentra en inseguridad alimentaria. Es una súper oportunidad para aprender”, afirmó.

El Banco de Alimentos de Panamá redistribuye los productos recuperados a orfanatos, iglesias, escuelas y hogares de ancianos, impactando de manera directa a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Información de Jorge Quirós

