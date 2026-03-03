Exjefa de Cobranzas de la DGI es aprehendida por presunto peculado; le cautelan apartamento en Bella Vista

El Ministerio Público anunció que en las próximas horas solicitará audiencia para legalizar la aprehensión, formular imputación y pedir la imposición de medidas cautelares en todas las causas relacionadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un operativo de allanamiento en Brisas del Golf entre la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial dio con la aprehendieron a la exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien ocupó el cargo durante el período 2020-2024, por su presunta vinculación con el delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado.

En la misma acción, se ordenó la aprehensión provisional de un apartamento ubicado en el área de Bella Vista, propiedad de la investigada. Según la escritura de compra y venta, el inmueble tiene un valor de 145,000 dólares.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Anticorrupción, existen cinco causas abiertas que vinculan a la exfuncionaria con el reconocimiento irregular de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas. Las pesquisas apuntan a la emisión de resoluciones fraudulentas que habrían creado créditos ficticios, generando un perjuicio económico al Estado que supera los 500,000 dólares.

El Ministerio Público anunció que en las próximas horas solicitará audiencia para legalizar la aprehensión, formular imputación y pedir la imposición de medidas cautelares en todas las causas relacionadas.

En este proceso hay seis personas imputadas: tres exfuncionarios y tres particulares, lo que amplía el alcance de la investigación y sugiere una posible estructura articulada para la aprobación indebida de beneficios fiscales.

A través de un comunicado, la Procuraduría reiteró su postura frente a los delitos contra el erario. “La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado”, se lee en el comunicado.