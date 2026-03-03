MOP atiende socavón junto a parada del Metro en Pan de Azúcar

Las labores se ejecutan con maquinaria especializada, con el objetivo de estabilizar la zona y evitar desprendimientos de tierra provocados por la erosión del terreno.

San Miguelito/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha trabajos correctivos para atender un hundimiento de tierra detectado a un costado de la parada del Metro de Panamá en el sector de Pan de Azúcar, ubicado en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.

La entidad informó que las labores se desarrollan con equipo pesado y personal técnico especializado, con el propósito de reforzar la estabilidad del terreno y prevenir mayores afectaciones producto de la erosión.

Como parte de la intervención inicial, se delimitó el área afectada mediante el corte de la losa existente. Luego se retiró el material comprometido con apoyo de retroexcavadoras y camiones de carga.

Además, se construye una estructura tipo cajón pluvial que permitirá mejorar el drenaje y controlar el flujo de agua en la zona.

De acuerdo con el MOP, también se implementó la técnica de matacán para fortalecer la base del terreno y se realizaron trabajos de canalización de aguas subterráneas, con el fin de mitigar el impacto de las corrientes internas que provocaron el deterioro.

El socavón, de dimensiones considerables, se originó por filtraciones que debilitaron la estructura del suelo. Las autoridades indicaron que la intervención será integral, abordando la causa del problema para reducir el riesgo tanto para peatones como para conductores que transitan diariamente por este punto del distrito.