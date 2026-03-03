Cuarto Puente sobre el Canal: Consejo Municipal aprueba exoneración de impuestos al proyecto

El ministro recordó que el Cuarto Puente no solo representa una infraestructura estratégica, sino una solución directa a los problemas de movilidad que afectan a miles de ciudadanos.

Ciudad de Panamá/Sin mayores contratiempos y con siete votos a favor , la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal de Panamá aprobó la exoneración de impuestos vinculados al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

La decisión se produjo luego de la sustentación presentada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien explicó que la tasación correspondiente no fue incluida en el pliego original del proyecto, valorado en 2,100 millones de dólares.

Durante su intervención, el ministro señaló que la obra no puede detenerse. “Hay que sacarlo adelante”, expresó durante la sesión, al recalcar la magnitud social y económica del puente.

El ministro recordó que el Cuarto Puente no solo representa una infraestructura estratégica, sino una solución directa a los problemas de movilidad que afectan a miles de ciudadanos. Explicó que la obra involucra a los distritos de Arraiján y Panamá y que permitirá a sus habitantes recuperar hasta tres horas diarias que hoy pierden en el tráfico.

En un tono conciliador, Andrade agradeció el apoyo del Consejo Municipal y afirmó que “tienen un ministro de puertas abiertas, sin importar partido político”.

Mientras se consolidan los acuerdos administrativos, la obra continúa su avance técnico. Recientemente se completó el vaciado del primer segmento de la pila derecha de la Torre Principal Este (M3), un hito constructivo que confirma que el proyecto sigue su curso.

En la sesión participaron el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi; el presidente del Consejo Municipal, Rodolfo Precilla; y otros miembros del cuerpo edilicio, quienes respaldaron la medida que busca blindar financieramente una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo del país.