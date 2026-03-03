La Lotería Fiscal será regional y entregará 100 premios en cuatro regiones: ¿cuáles son?

El Ministerio de Economía y Finanzas aún debe anunciar las fechas de los sorteos.

Panamá/La tradicional Lotería Fiscal entra en una nueva etapa. A partir de la Resolución N° 40 del 9 de febrero de 2026, publicada este martes 3 de marzo, en la Gaceta Oficial, el programa adopta un formato renovado que busca ampliar la participación ciudadana y fortalecer el compromiso tributario en todo el territorio nacional.

La principal novedad es el nacimiento de la Lotería Fiscal Regional, que ahora se realizará en cuatro regiones:

Región 1: Panamá.

Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién.

Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

En estas cuatro regiones se agrupan las 10 provincias del país para garantizar una distribución más equitativa de oportunidades. Con este nuevo esquema, por cada región se entregarán 25 premios, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de 10,000 dólares

10 premios de 5,000 dólares

10 premios de 1,000 dólares

Cada región repartirá 110,000 dólares, lo que amplía el alcance del programa y multiplica las posibilidades de ganar.

Más reglas, mayor transparencia

Los cambios no solo apuntan a la descentralización, sino también a reforzar la transparencia. Una persona no podrá resultar ganadora más de una vez en un mismo sorteo, una medida que busca garantizar mayor equidad entre los participantes.

Además, se extraerán 15 sobres adicionales que no serán ganadores, pero sí pasarán a procesos de fiscalización tributaria, fortaleciendo el control y la verificación del cumplimiento fiscal.

Para participar, los ciudadanos deberán presentar sobres blancos o manila, tamaño carta y sin decoraciones. Cada sobre debe incluir nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección, junto con cinco facturas.

El día de la tómbola una persona del público seleccionada al azar, extraerá los sobres, los cuales serán validados por un funcionario de la Junta de Control de Juegos y de la Dirección General de Ingresos, conforme a las siguientes reglas:

Que los sobres estén debidamente cerrados.

Que los sobres contengan la información del artículo 8 de la presente Resolución.

Que los sobres contengan al menos cinco (5) facturas fiscales válidas.

Que la región del sobre que se elija esté correcta y haya sido verificada de acuerdo a lo dispuesto en la presente Resolución.

Aquellos sobres que no cumplan con las reglas establecidas, serán anulados. Solo se admitirán facturas fiscales emitidas hasta con dos meses de antelación a la fecha de realización de la tómbola de la Lotería Fiscal Regional.

Cabe señalar que, los ganadores tendrán un plazo máximo de tres meses para gestionar el pago de sus premios, contado a partir de la publicación oficial de los resultados de la lotería fiscal regional.

Con esta transformación, la Lotería Fiscal amplía su alcance territorial, incrementa las oportunidades de ganar y refuerza su papel como herramienta para promover el cumplimiento fiscal en todo el país.